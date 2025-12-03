Rząd przyjmuje projekt usprawniający wymianę danych o wyrokach karnych

Rada Ministrów 2 grudnia br. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, który ma na celu ułatwienie wymiany informacji o wyrokach karnychwydanych wobec obywateli państw trzecich (spoza UE) i bezpaństwowców. Dotychczas zdobycie takich danych wymagało wysyłania zapytań do wszystkich krajów UE, co było procesem czasochłonnym i mało efektywnym.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza przepisy dostosowujące polskie prawo do regulacji unijnych, umożliwiając szybsze ustalenie, które państwa członkowskie posiadają dane o skazanych cudzoziemcach, w tym bezpaństwowcach oraz osobach o nieznanym obywatelstwie.

Czym jest ECRIS-TCN i jak działa w Polsce

Nowy system ECRIS-TCN (European Criminal Records Information System for Third Country Nationals) ma zgromadzić informacje o wyrokach wydanych wobec obywateli państw trzecich w państwach UE w centralnej bazie. Dzięki temu możliwe będzie szybkie wskazanie kraju, w którym dana osoba została skazana, oraz przesłanie wniosku o dostęp do rejestru karnego.

W Polsce centralnym organem obsługującym system będzie Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, a instytucje prowadzące postępowania karne – sądy, prokuratura i policja – będą pobierały odciski palców od obywateli państw trzecich w ramach prowadzonych spraw.

Bezpieczeństwo UE i skuteczniejsze działanie organów ścigania

Według komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, wdrożenie ECRIS-TCN zwiększy bezpieczeństwo UE oraz usprawni współpracę między państwami członkowskimi. System umożliwi szybszą identyfikację cudzoziemców dzięki wprowadzeniu danych biometrycznych, co przyczyni się do skuteczniejszego prowadzenia postępowań karnych.

Projekt przewiduje również przepisy regulujące zadania krajowych instytucji związane z udziałem Polski w systemie, w tym zasady przekazywania danych i obsługi centralnej bazy.

Nowe przepisy wspierają wzajemne uznawanie wyroków w UE

ECRIS-TCN ma w praktyce wspierać zasadę wzajemnego uznawania wyroków karnych w UE, co oznacza, że orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim będą szybciej i skuteczniej respektowane w innych. Dzięki temu organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz w całej UE będą mogły szybciej reagować i podejmować decyzje w sprawach dotyczących obywateli państw trzecich.