Najwyższa emerytura w Polsce wypłacana jest mieszkańcowi województwa śląskiego. Osiągnięcie podobnego poziomu świadczenia jest możliwe teoretycznie dla każdego, jednak w praktyce wymaga spełnienia bardzo specyficznych kryteriów, takich jak wyjątkowo długi staż pracy i wysokie zarobki przez całe życie zawodowe.

Najwyższą emeryturę w Polsce, wynoszącą 48 673,53 zł, pobiera mieszkaniec Śląska. Jego osiągnięcie jest wynikiem niezwykle długiego okresu aktywności zawodowej – mężczyzna pracował przez 62 lata i 5 miesięcy bez ani jednej przerwy spowodowanej chorobą.

Najwyższe emerytury w Polsce

Rekord wśród kobiet należy do mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego. Przepracowała ona niemal 61 lat, decydując się na zakończenie aktywności zawodowej w wieku 81 lat. Choć wysokość ich świadczeń może budzić zazdrość, to w obecnym systemie emerytalnym, funkcjonującym od reformy z 1999 roku, jest to jedyny sposób na zagwarantowanie sobie wysokiej emerytury. Regularne opłacanie składek przez wiele lat jest kluczowe. Osoby, które przez znaczną część życia zawodowego pracowały na umowach cywilnych i dopiero późno rozpoczęły odprowadzanie pełnych składek, mogą liczyć na znacznie niższe świadczenia w porównaniu do tych, którzy płacili składki regularnie, nawet jeśli były one stosunkowo niskie.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury jest wprost proporcjonalna do długości stażu pracy oraz wysokości odprowadzanych składek. Późniejsze przejście na emeryturę pozwala na zgromadzenie większej kapitału emerytalnego, co przekłada się na wyższe świadczenie. Dodatkowo każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego skutkuje podwyżką emerytury. Nawet krótki okres dodatkowej pracy, wynoszący zaledwie rok, może skutkować wzrostem wysokości emerytury o 10-15 proc. Natomiast kilka lat kontynuowania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego może prowadzić do podwojenia świadczenia.

Co trzeba zrobić, aby przejść na emeryturę?

Aby przejść na emeryturę w Polsce, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:

Wiek emerytalny: Obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że w przeszłości obowiązywały różne regulacje, więc dokładny wiek emerytalny zależy od Twojego rocznika urodzenia.

Obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że w przeszłości obowiązywały różne regulacje, więc dokładny wiek emerytalny zależy od Twojego rocznika urodzenia. Rocznik urodzenia,

Rodzaj wykonywanej pracy,

Okresy składkowe i nieskładkowe.

Złożenie wniosku: Musisz złożyć wniosek o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić osobiście w oddziale ZUS, przez internet lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Termin złożenia wniosku emerytalnego ma istotny wpływ na wysokość świadczenia. Optymalnymi miesiącami na złożenie wniosku są luty i lipiec. Wniosek złożony w lutym pozwala skorzystać z waloryzacji marcowej, natomiast wniosek złożony w lipcu – z czerwcowej waloryzacji kapitału.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium