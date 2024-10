Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła projekt o dodatku dopełniającym dla osób z niepełnosprawnością pobierających rentę socjalną. Głosowanie Senatu zaplanowano na jutro. Iwona Hartwich przekazała, że dodatek dopełniający będzie wypłacany ponad 132 tys. osób, a wypłaty nastąpią z automatu. Zdaniem posłanki informacje potwierdza ZUS.

We wrześniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 złotych brutto dla osób z niepełnosprawnością. Pierwotnie obywatelski projekt zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pod projektem podpisało się pod nim 200 tys. Polaków.

Poprawki do nowelizacji projektu o rencie socjalnej

W maju 2024 roku sejmowa podkomisja wprowadziła poprawki do projektu obywatelskiego, według których osoby uprawnione do renty socjalnej, będące całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł.

Kiedy wypłaty dodatku dopełniającego do renty socjalnej?

Jak wynika z nowelizacji ustawy, dodatek dopełniający ma być waloryzowany co roku 1 marca. Pierwsze płatności nowego dodatku planowane są w maju 2025 roku, w dniach wypłat rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku. Otrzymywanie dodatku dopełniającego ma nie mieć wpływu na wysokość świadczenia wspierającego.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Inicjatorka obywatelskiego projektu, Iwona Hartwich, poinformowała również, że osoby na rencie socjalnej będą mogły ubiegać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, w celu nabycia uprawnień do otrzymania dodatku dopełniającego. Posłanka wspomniała także o deklaracji ministra Łukasza Krasonia o kończących się pracach nad pomocą dla grupy osób z niepełnosprawnościami, które nie zostaną objęte wsparciem w formie dodatku dopełniającego.