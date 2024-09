Polska prokuratura, na podstawie zebranych dowodów, postawiła zarzuty trzem obywatelom Białorusi związane z przymuszeniem do lądowania polskiego samolotu. Wkrótce oskarżenie złoży wniosek o europejskie nakazy aresztowania.

Prokuratura podała, że dowody pozwalają na zarzuty wobec trzech Białorusinów, którzy 23 maja 2021 roku zmusili załogę samolotu z Aten do Wilna do awaryjnego lądowania w Mińsku, co skutkowało bezprawnym zatrzymaniem 132 osób.

Śledztwo wykazało, że do przejęcia kontroli doszło przez fałszywą informację o bombie, co zmusiło pilotów do lądowania. Zabezpieczono nagrania z kokpitu, dane z "czarnej skrzynki" oraz raporty załogi. Zidentyfikowano pasażerów i przesłuchano świadków.

Zarzuty dla szefa KGB

Dowody wskazują, że prawdziwym celem było zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty, Ramana Pratasiewicza, współtwórcy kanału Nexta, który białoruskie władze uznały za organizację terrorystyczną.

Zarzuty postawiono Leonidowi C., Yevgeniiemu T., i Andreyowi A.M., jednakże, z powodu ich nieobecności w Polsce, sąd wydał tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące od momentu zatrzymania.