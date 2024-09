Borsuk, nowy bojowy wóz piechoty, opracowany przez polskie konsorcjum pod przewodnictwem Huty Stalowa Wola to krok milowy modernizacji sił zbrojnych Polski. Projekt rozwijany od 2014 roku ma na celu zastąpienie przestarzałych radzieckich wozów BWP-1, a jego innowacyjne rozwiązania technologiczne i nowoczesne uzbrojenie czynią go jednym z najbardziej zaawansowanych pojazdów tego typu na świecie. Teraz projekt zyskał nowe możliwości, w tym "niewidoczność" dla radarów.

Najnowsza wersja Borsuka, która niedawno pojawiła się na poligonie testowana jest z innowacyjnym kamuflażem. Zaprojektowany przez polską firmę Miranda Military, Wielozakresowy Kamuflaż Mobilny to zaawansowana technologia maskowania, która pozwala pojazdowi na niemal idealne wtopienie się w otoczenie.

Borsuk będzie niewidoczny dla radarów i termowizji

Kamuflaż jest lekki i łatwy do zakładania, ale również poprawia wyporność pojazdu, co jest bardzo istotne podczas pokonywania przeszkód wodnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii, Borsuk jest niewidoczny dla radarów, noktowizorów oraz termowizji, co znacząco utrudnia jego wykrycie przez wroga.

Borsuk to nie tylko bojowy wóz piechoty. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być przekształcony w kilka innych wersji, takich jak wóz dowodzenia, wóz ewakuacji medycznej, moździerz samobieżny, wóz rozpoznawania skażeń czy wóz zabezpieczenia technicznego. Ta wszechstronność czyni go niezwykle wartościowym narzędziem w arsenale polskich sił zbrojnych, gotowym do spełniania różnorodnych zadań na współczesnym polu walki.