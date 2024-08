Ponad 30 mld zł z KPO. Ma to być największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski. Wicepremier zdradził dziś harmonogram wnioskowania o brukselskie pieniądze. Na co zostaną przeznaczone środki z KPO?

KPO – raport z wnioskowania

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła Radzie Ministrów sprawozdanie z przygotowań do złożenia 2. i 3. wniosku o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Chodzi o harmonogram wnioskowania o 2. i 3. transzę pieniędzy z KPO, a środki, o jakich mowa, to ponad 30 mld zł.

Kosiniak-Kamysz: "To będzie największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski"

Czy padnie rekord? Zdaniem szefa resortu obrony będzie to największy transfer z Brukseli.

– To będzie największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zdradził, że aktualnie przygotowywany jest drugi i trzeci wniosek o płatność, co wymaga spełnienia ok. 40 mierników-zadań potrzebnych do uzyskania możliwości skorzystania z tych środków.

– Drugi i trzeci wniosek będzie złożony do 13 września i uzyskamy w nich co najmniej 30 mld zł. To będzie największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podkreślił, że pierwsza, rekordowa jak dotąd, transza pieniędzy z KPO, czyli 27 mld zł, trafiła do Polski wiosną 2024 r.

Na co zostaną przeznaczone miliardy z KPO?

Zgodnie z założeniami, środki z KPO to wsparcie przede wszystkim dla przedsiębiorców, instytucji publicznych, a także innym podmiotów społeczno-gospodarczych. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają wspierać rozwój:

gospodarki,

cyfryzacji,

środowiska,

innowacji,

edukacji,

zdrowia.

Potwierdził to Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazując, że środki z KPO są przeznaczane m.in. na program "Czyste Powietrze", cyfryzację, szerokopasmowy internet, ochronę zdrowia i edukację.

– Środki te idą też na bardzo ważne sprawy związane z przetwórstwem rolnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym – powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Co to jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to plan, którego zadaniem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Jak informuje rządowa strona poświęcona KPO, na plan ten składają się 54 reformy i 57 inwestycji. W ramach niego Polska ma otrzymać 60 mld euro, czyli ok. 268 mld zł, w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji, a 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z unijnymi celami prawie 45 proc. tego budżetu ma zostać przeznaczone na cele klimatyczne, a ponad 20 proc. na transformację cyfrową.