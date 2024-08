Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. zmianami w przepisach o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ministrowie wysłuchają także sprawozdania dotyczącego KPO. Jaki jest szczegółowy harmonogram obrad rządu zaplanowanych na 20 sierpnia 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia 2024 r. Będzie to przedostatnie sierpniowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Nowela ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Nowelizację przygotował resort infrastruktury i jak wskazują jej autorzy, projektowana zmiana, polegająca na skróceniu vacatio legis o 6 miesięcy, związana jest z pilną potrzebą zwiększenia efektywności wykonywania kontroli podmiotów uczestniczących w przewozach drogowych. Ponadto nowelizacja wynika także z konieczności wzmocnienia egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez uprawnione podmioty. "Szczególne znaczenie w ww. zakresie ma bowiem sprawowanie właściwego i efektywnego nadzoru w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i przewozu kabotażowego, które to rodzaje operacji transportowych szczególnie negatywnie oddziałują na rodzimy rynek transportu drogowego" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Sprawozdanie dotyczące KPO

Drugim ważnym punktem wtorkowego posiedzenia rządu będzie sprawozdanie z przygotowań do złożenia 2. i 3. wniosku o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Przedstawi je Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Harmonogram posiedzenia rządu – 20 sierpnia 2024 r.

Porządek, zaplanowanych na 20 sierpnia 2024 r., obrad Rady Ministrów przedstawia się następująco: