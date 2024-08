Mieszkanie dla Absolwenta to założenie dofinansowania wynajmu mieszkań dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Projekt realizuje PFRON w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Obowiązuje ciągły nabór wniosków.

Jeśli osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności chce rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, to PFRON może dofinansować wszystkie ponoszone przez tę osobę koszty wymienione w umowie najmu mieszkania lub domu spełniającego indywidualne kryteria dostępności. Projekt skierowany jest do pełnoletnich absolwentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę. Do osób, które nie są absolwentami, ale opuściły rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą; również tych, którzy rozpoczęli już pracę lub aktualnie jej poszukują, w miejscu swojego zamieszkania, a nawet poza nim.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Absolwent wszystkich typów szkół i osoba opuszczająca rodzinę zastępczą (rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą) mogą otrzymać dofinansowanie wynajmu mieszkania, jeśli posiadają również:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;

lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności; orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);

z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne); zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia o nieposiadaniu własnościowego mieszkania i prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej. Beneficjenci programu zobowiązani są również do poświadczenia o poszukiwaniu zatrudnienia lub jego podjęciu.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności porusza się z pomocą wózka inwalidzkiego.

Oto przykład:

Jeśli maksymalna kwota dofinansowania wynajmu mieszkania wyniesie - 1 614 złotych, to mieszkanie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim będzie dofinansowane w wyższej kwocie – 2 191 zł.

Warto zaznaczyć, że z upływem 60 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;

od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;

od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej. Beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników powiatu.

Źródło: PFRON