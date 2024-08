Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i poruszające się na wózku inwalidzkim mają ostatnią szansę, żeby skorzystać z programu PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” i uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu. Do 31 sierpnia br. trwa II tura naboru wniosków. Można je składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Program powstał, aby osoby z niepełnosprawnością mogły być bardziej niezależne, aktywne społecznie i zawodowo. Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Chodzi na przykład o pojazd, który będzie technicznie dostosowany do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez wózka inwalidzkiego. W samochodzie dostosowanym w ten sposób osoba z niepełnosprawnością zajmuje miejsce kierowcy lub pasażera i nie musi przesiadać się z wózka inwalidzkiego. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego.

Kto może uzyskać dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu?

Osoba z niepełnosprawnością wnioskująca o dofinansowanie musi spełniać pewne warunki.

1. Nie jest w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ,

ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze , orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności ,

, osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2. Oświadczy, że nie sprzeda pojazdu dofinansowanego ze środków PFRON przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;

3. Nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu?

Wniosek o dofinansowanie do samochodu dla osoby z niepełnosprawnością, poruszającej się na wózku inwalidzkim należy złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników w oddziałach PFRON. Inicjatorzy programu za datę złożenia wniosku uznają datę przesłania wniosku potwierdzoną w SOW. Gdy oddział PFRON pozytywnie rozpatrzy wniosek, beneficjent podpisze z PFRON-em umowę na dofinansowanie, która ważna będzie 15 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania programu. Zakupiony samochód należy rozliczyć przedstawiając końcową fakturę i protokół odbioru samochodu.

Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie w pierwszej turze lub nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków, II tura programu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ponownie.

Kwoty dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu

Osoba z niepełnosprawnością może otrzymać maksymalne dofinansowanie:

do kupna samochodu dostosowanego do prowadzenia przez kierowcę:

do kwoty 150 000 zł ‒ 80%,

‒ 80%, nadwyżka ponad kwotę 150 000 zł do 250 000 zł ‒ 50%,

‒ 50%, nadwyżka ponad kwotę 250 000 zł do 300 000 zł ‒ 30%,

‒ 30%, nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł ‒ 0%;

do kupna samochodu dostosowanego do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera:

do kwoty 130 000 zł ‒ 85%,

‒ 85%, nadwyżka ponad kwotę 130 000 zł do kwoty 200 000 zł ‒ 50%,

‒ 50%, nadwyżka ponad kwotę 200 000 zł do kwoty 230 000 zł ‒ 30%,

‒ 30%, nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł ‒ 0%.

W praktyce będzie wyglądało to tak:

jeśli wnioskodawca kupi samochód dla kierowcy za 300 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 185 000 zł , bo będzie liczona jako: 120 000 zł (80% kwoty 150 000 zł) plus 50 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 100 000 zł) plus 15 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 50 000 zł),

– kwota dofinansowania wyniesie , bo będzie liczona jako: (80% kwoty 150 000 zł) plus (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 100 000 zł) plus 15 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 50 000 zł), jeśli wnioskodawca kupi samochód dla pasażera za 230 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 154 500 zł, bo będzie liczona jako: 110 500 zł (85% z kwoty 130 000 zł) plus 35 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 70 000 zł) plus 9 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 30 000 zł).

PFRON złożony wniosek rozpatrzy w ciągu 45 dni od daty zakończenia naboru. Umowa na dofinansowanie będzie ważna 15 miesięcy od daty jej podpisania.

Źródło: gov.pl