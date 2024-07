Otrzymanie mandatu za przekroczenie prędkości podczas wakacji za granicą, na przykład we Włoszech, powinno być traktowane bardzo serio. Nawet jeśli jesteś daleko od miejsca, gdzie doszło do wykroczenia, ignorowanie takiego mandatu nie jest dobrym pomysłem. Przekonanie, że zagraniczna policja nie podejmie działań lub że mandat szybko się przedawni, może okazać się błędne.

Mandat za wykroczenie drogowe za granicą może wiązać się z większymi kosztami niż w Polsce, a jego ignorowanie może prowadzić do dodatkowych konsekwencji, takich jak karne odsetki czy inne nieprzyjemności. Wprowadzenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w 2015 roku zrewolucjonizowało sposób wymiany informacji o przestępstwach drogowych, umożliwiając skuteczną identyfikację sprawców wykroczeń, nawet gdy ci są za granicą.

Lepiej zapłacić mandat na miejscu?

Każdy kraj ma swoje zasady dotyczące płatności mandatów przez cudzoziemców. Na przykład, we Włoszech można uzyskać zniżkę na mandat, jeśli zapłaci się go na miejscu. Jeżeli opóźnimy płatność, wysokość mandatu może wzrosnąć, co jest również możliwe w Holandii i Francji, gdzie kwoty kar mogą wzrosnąć wielokrotnie, jeśli nie zostaną opłacone na czas. Niezapłacone mandaty mogą trafić do polskich służb, które zajmą się ich egzekucją. Może to prowadzić do sprawy sądowej i w ostateczności do interwencji komornika, który będzie ściągał należność wraz ze swoimi kosztami oraz odsetkami.

Dla przykładu: na Słowacji, jeśli kierowca nie zapłaci mandatu na miejscu, policja może zatrzymać prawo jazdy, wydając dokument zastępczy i dając 15 dni na uregulowanie płatności. Należy także pamiętać, że powroty do kraju, w którym posiadamy niezapłacony mandat, mogą wiązać się z wysokimi odsetkami lub nawet konfiskatą pojazdu.

Jak powinien być dostarczony mandat zza granicy?

List z zagranicznym mandatem powinien dotrzeć do adresata w ciągu 180 dni od momentu wykroczenia. Dokument ten powinien być przesłany jako list polecony z potwierdzeniem odbioru i przetłumaczony na język zrozumiały dla odbiorcy, co zwykle oznacza tłumaczenie najważniejszych informacji na język polski.