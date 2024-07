Opóźnienia pociągów mogą się zdarzyć z przyczyny zależnej lub niezależnej od przewoźnika. Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu są ściśle określone. Co musisz wiedzieć?

Unijne przepisy dotyczące odszkodowań za opóźnione pociągi

W Unii Europejskiej kwestię odszkodowań za opóźnienia pociągów regulują przepisy art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782. Pasażerowie mają prawo do odszkodowania, jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 60 minut.

Wysokość odszkodowania zależy od czasu trwania opóźnienia i wynosi: 25% ceny biletu za opóźnienie od 60 do 119 minut, 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące odszkodowań dotyczą tylko niektórych kategorii pociągów dalekobieżnych i międzynarodowych, takich jak Intercity, Express Intercity Premium, Express Intercity, InterREGIO, Twoje Linie Kolejowe i ŁKA Sprinter. Przewoźnik ma miesiąc na rozpatrzenie reklamacji.

Przepisy te nie dotyczą kolei miejskich, podmiejskich i niektórych linii regionalnych.

Poniżej tej kwoty przewoźnik nic nie płaci

Przewoźnicy mają jednak możliwość ustalenia minimalnej kwoty, poniżej której nie zostanie wypłacone żadne odszkodowanie. Maksymalna kwota to 4 euro. Oznacza to, że jeżeli należne odszkodowanie wynosi mniej niż 4 euro, przewoźnik nie jest zobowiązany do jego wypłaty.

Przewoźnik może także odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli opóźnienie wynika z wyjątkowych okoliczności niezwiązanych z przewozem kolejowym, z winy pasażera lub z działania osób trzecich.

Prawa pasażera kolei

Pasażerowie opóźnionych pociągów mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania i transportu pomiędzy stacją kolejową a miejscem zakwaterowania w przypadku konieczności przenocowania oraz dowozu na stację kolejową, do punktu odjazdu alternatywnego środka transportu lub do miejsca docelowego w przypadku awarii pociągu w trasie

Aby ubiegać się o odszkodowanie, pasażer musi złożyć wniosek, który można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wniosek powinien zawierać dane pasażera, szczegóły połączenia, informację o opóźnieniu oraz konkretną prośbę o odszkodowanie. Przewoźnik ma miesiąc na rozpatrzenie reklamacji.