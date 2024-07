Zmienione wzory zezwoleń na przejazdy autobusami, które wprowadził resort infrastruktury, spowodowały duże problemy dla samorządowców i przewoźników.

Chodzi o rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 lipca, które cztery dni później wprowadziło nowe wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Jednocześnie resort nie wprowadził żadnego okresu przejściowego – w efekcie nie jest możliwe używanie dotychczasowych druków. Od 12 lipca prawie 4 tys. jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw – straciło możliwość wydawania zezwoleń. Dokumenty te są wypisywane w wielu sytuacjach, m.in. przy uruchamianiu nowej linii, a także przy zmianie rozkładów kursowania. Dystrybutor druków – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji poinformowała, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych mogła rozpocząć przygotowania do produkcji nowych druków dopiero po ukazaniu się nowego rozporządzenia. Izba szacuje, że dokumenty będą dostępne w połowie sierpnia. – Biorąc pod uwagę, że są to druki ścisłego zarachowania, co wydłuża obrót nimi, do samorządów mogą one dotrzeć tuż przez rozpoczęciem nowego roku szkolnego – mówi Marcin Gromadzki z firmy doradczej Public Transport Consulting. Jak się dowiedzieliśmy, brak zezwoleń już rodzi problemy. Jedna z firm wybrała nowego przewoźnika do transportu pracowników do swojego zakładu. Planowane na 1 sierpnia uruchomienie dowozu stanęło pod znakiem zapytania.

Marcin Gromadzki przyznaje, że przy braku nowych druków musi być wstrzymane wydawanie zezwoleń na nowe linie, a także jakiekolwiek w nich zmiany. – Przynajmniej przez miesiąc nie jest też możliwe uruchamianie nowych linii komercyjnych, w tym przez podmioty, które wygrają przetargi na dostawę biletów szkolnych czy pracowniczych – zaznacza Gromadzki. W samorządach robi się coraz bardziej nerwowo, bo wiele z nich jest w trakcie wybierania przewoźników do obsługi przewozów szkolnych od września. – Obecna sytuacja czyni wątpliwymi przetargi na dowozy szkolne w formie dostawy biletów na linie komercyjne, bo postępowania te preferują podmioty już świadczące usługi, czyli dysponujące zezwoleniami. Gdzie tu równość oferentów? – pyta Gromadzki.

Związek Powiatów Polskich (ZPP) na problem zwracał uwagę w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Nie zdążono z wydaniem rozporządzenia tak, aby zostały wykonane blankiety według nowego wzoru. W konsekwencji jako powiaty nie mamy na podstawie czego realizować naszych zadań – mówi Grzegorz Kubalski z ZPP.

Na zamieszanie skarżą się też samorządy województw. – Brak druków zezwoleń jest dużym problemem dla samorządów, które wydają te zezwolenia. Bez nich nie są one w stanie realizować swoich zadań. Jednak większy problem stwarza to dla przedsiębiorców, którzy nie mogą rozpocząć działalności – mówi Marta Milewska, rzeczniczka marszałka Mazowsza.

Samorząd województwa podkarpackiego oczekuje od resortu infrastruktury pilnej nowelizacji rozporządzenia, która umożliwi stosowanie dotychczasowych druków jeszcze przez pół roku. Przemysław Chruściel, rzecznik marszałka świętokrzyskiego, zwraca też uwagę, że samorządy kupują druki ścisłego zarachowania, jakimi są np. zezwolenia, ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, co oznacza, że jeśli nic się nie zmieni, samorządy pozostaną z niewykorzystanymi drukami, za które nikt nie zwróci pieniędzy.

Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że konieczność wprowadzenia nowych druków zezwoleń wynikała z ustawy z 22 listopada 2028 r. o dokumentach publicznych, która nakazywała wprowadzenie w drukach dodatkowych zabezpieczeń. Według Anny Szumańskiej, rzeczniczki resortu, nie było prawnej możliwości dodania przepisów przejściowych wydłużających obowiązywanie starych dokumentów, bo według wspomnianej ustawy mogły być wydawane tylko do 12 lipca.

Jednak parlamentarzyści, spodziewając się tego, że wiele urzędów nie jest przygotowanych do wydawania nowych dokumentów, przyjęli w czerwcu nowelizację ustawy, która obowiązek wprowadzenia zabezpieczeń opóźniła o dwa lata. – Ona jednak została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 lipca, czyli tydzień po dniu, do którego zezwolenia mogły być wydawane na starych drukach – mówi Anna Szumańska.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego poinformowała, że w ostatni piątek do magazynu trafiły nowe druki zezwoleń. Ich dystrybucja do wszystkich JST może jednak zająć kilka tygodni.

Ministerstwo Infrastruktury zaznaczyło, że w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o dokumentach prowadzi prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń. Dopisany ma być przepis przejściowy umożliwiający stosowanie dotychczasowych dokumentów. – Powyższe rozwiązanie umożliwi wykorzystanie blankietów zezwoleń i wypisów z zezwoleń będących w dyspozycji organów JST, które obowiązywały do 12 lipca, ograniczając przy tym koszty wynikające z konieczności zakupu nowych blankietów druków – mówi Anna Szumańska. Nie powiedziała jednak, kiedy zostanie wydane nowe rozporządzenie. ©℗