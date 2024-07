Na Wiejskiej trwa ostatni dzień 16. posiedzenia Sejmu X kadencji. Początek posiedzenia w trybie tajnym. W części jawnej zmiana sejmowego regulaminu, KRRiT i ważne głosowania. Czym dziś zajmą się posłowie?

Obrady 16. posiedzenia Sejmu

Na Wiejskiej trwa ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu. Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że czterodniowe obrady potrwają do piątku. To już 16. posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie spotkają się 23-26 lipca (wtorek-piątek). Początek ostatniego dnia obrad zaplanowano na godzinę 9:00 w trybie tajnym. Do obrad jawnych posłowie powrócą dopiero o godzinie 11:00.

Tajne obrady na Wiejskiej

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się w trybie niejawnym. Podczas tajnych obrad posłowie zajmą się kwestią odwołania członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP). Chodzi o dwie członkinie tej komisji: Hannę Elżanowską i Barbarę Chrobak. Wniosek w sprawie odwołania przedstawił 7 maja 2024 marszałek Hołownia. Uzasadnienie do tego wniosku zostało oznaczone klauzulą tajności "zastrzeżone". Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała wniosek. "Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniach w dniach 21 maja oraz 25 lipca 2024 r., postanowiła przedłożony wniosek zaopiniować pozytywnie. Komisja upoważniła posła Macieja Tomczykiewicza do przedstawienia opinii Komisji na posiedzeniu Sejmu" – czytamy w oficjalnym dokumencie.

Jaki jest harmonogram ostatniego dnia 16. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny czwartego dnia 16. posiedzenia Sejmu. Piątkowy harmonogram prac wygląda następująco: