Budżet państwa, reforma TK, renta wdowia, świadczenia dla sołtysów i wsparcie odbiorców energii – to tylko niektóre z licznych spraw, którymi mają zająć się posłowie podczas niezwykle długiego, czterodniowego maratonu sejmowego. Ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu X kadencji rozpocznie się we wtorek, 23 lipca 2024 r. i potrwa do końca tygodnia. Co będzie się działo w tym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się już we wtorek, 23 lipca 2024 r. Będzie to 16. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na cztery sejmowe dni. Posłowie spotkają się od wtorku do piątku, czyli 23-26 lipca 2024 r. Pierwszy dzień obrad rozpocznie się we wtorek, 23 lipca, o godzinie 10:00. Będzie to ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu.

Jaki jest plan 16. posiedzenia Sejmu RP?

Porządek obrad 16. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druki nr 32 i 503) – sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan,

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2023 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druki nr 387 i 487) – sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska,

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych (druki nr 448 i 486) – wystąpienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz poseł Krystyny Skowrońskiej,

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2023 roku oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2023 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 451 i 520) – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz posła Michała Krawczyka,

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2023 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 452 i 519) – wystąpienie posła Krzysztofa Piątkowskiego,

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 Rokiem Stefana Żeromskiego (druki nr 329 i 474) – sprawozdawca poseł Aleksandra Leo,

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 Rokiem Polskich Oficerów z Katynia, Miednoje i Ostaszkowa (druki nr 353 i 492) – sprawozdawca poseł Joanna Lichocka,

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 Rokiem 1000-lecia Królestwa Polskiego (druki nr 354 i 473) – sprawozdawca poseł Tomasz Zieliński,

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 Rokiem Antoniego Słonimskiego (druki nr 355 i 493) – sprawozdawca poseł Paulina Matysiak,

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 Rokiem Olgi Boznańskiej (druki nr 358 i 475) – sprawozdawca poseł Elżbieta Gapińska,

pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje bezpośrednio przed posiedzeniem Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 16. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 16. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 425 i 464) – wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2023 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 426) – wystąpienie Ministra Rozwoju i Technologii,

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 437),

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253),

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254),

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 497),

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 351),

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 445),

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druki nr 211 i 407),

Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 450) – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Tomasza Zimocha,

ewentualną uchwałę Senatu do ustawy: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto podczas 16. posiedzenia Sejmu możemy się spodziewać: