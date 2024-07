Sejm obraduje w trybie niejawnym. Tajne posiedzenie zapowiadał na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Szymon Hołownia. Ma to związek z mobbingiem w jednej z sejmowych komisji. Jak długo potrwają tajne obrady Sejmu?

Tajne obrady podczas 16. posiedzenia Sejmu

Na Wiejskiej trwa ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu. To już 16. obrady w tej kadencji. Zgodnie z sejmowym harmonogramem zaplanowano je na cztery dni. Posłowie spotkają się 23-26 lipca (wtorek-piątek). Z zapowiedzi medialnych marszałka Sejmu oraz z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że ostatni dzień obrad rozpocznie się o godzinie 9:00 w trybie niejawnym.

Tajne obrady i komunikat kancelarii Sejmu

W piątek, 26.07.2024 r., Sejm rozpocznie posiedzenie w trybie niejawnym. Tajne obrady mają potrwać od godziny 9:00 do 10:30. Kancelaria Sejmu wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym informuje, że w związku z zaplanowanymi na 26 lipca 2024 r. obradami Sejmu z wyłączeniem jawności, w okresie od północy z 25 na 26 lipca br. do 15 minut po zakończeniu niejawnej części obrad, wprowadzone zostają specjalne zasady obsługi medialnej w Sejmie. "Jednocześnie informujemy, że przygotowująca niejawne obrady Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska mogą podjąć dalsze, uzasadnione okolicznościami, decyzje służące zabezpieczeniu tajności obrad" – czytamy w komunikacie.

Marszałek Hołownia: "Kwestia ta jest bardzo delikatna"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej zapowiadającej czterodniowe obrady Sejmu marszałek Szymon Hołownia powiedział, że prawdopodobnie w piątek rano posiedzenie zostanie utajnione, ponieważ posłowie będą zajmować się wnioskiem o odwołanie dwóch członkiń komisji ds. pedofilii.

– Może się zdarzyć i liczę na to, że się zdarzy, że w piątek rano będziemy mieli niejawną część Sejmu, który tym razem skutecznie zajmie się moim wnioskiem o odwołanie dwóch członków państwowej komisji ds. pedofilii. Ten wniosek został rozbudowany (...). Prowadzimy już rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi w tej sprawie. Kwestia ta jest bardzo delikatna, materiały liczą ponad 100 stron – powiedział Szymon Hołownia.

Czy będzie odwołanie Elżanowskiej i Chrobak?

Jak wynika z zamieszczonego na oficjalnej stronie Sejmu RP porządku dziennego czwartego dnia 16. posiedzenia, podczas tajnych obrad posłowie zajmą się kwestią odwołania członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP). Chodzi o dwie członkinie tej komisji: Hannę Elżanowską i Barbarę Chrobak. Wniosek w sprawie odwołania przedstawił 7 maja 2024 marszałek Hołownia. Uzasadnienie do tego wniosku zostało oznaczone klauzulą tajności "zastrzeżone". Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała wniosek. "Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniach w dniach 21 maja oraz 25 lipca 2024 r., postanowiła przedłożony wniosek zaopiniować pozytywnie. Komisja upoważniła posła Macieja Tomczykiewicza do przedstawienia opinii Komisji na posiedzeniu Sejmu" – czytamy w oficjalnym dokumencie.

Mobbing w komisji sejmowej

Informacje dotyczące nieprawidłowości pojawiały się już od kilku miesięcy. W kwietniu Onet cytował fragmenty korespondencji prowadzonej pomiędzy marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią a przewodniczącą PKDP, Karoliną Bućko, w której była mowa o mobbingu i niegospodarności. "Wobec członka państwowej komisji – instytucji przeciwdziałającej jednej formie przemocy – nie możemy mieć nawet cienia podejrzeń o stosowanie innej, jakiejkolwiek formy przemocy" – miała napisać Bućko.

Pod koniec kwietnia Hanna Elżanowska w przesłanym PAP oświadczeniu stanowczo podkreślała, że stawiane jej w przestrzeni publicznej zarzuty są całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne. "Kategorycznie zaprzeczam, abym kiedykolwiek stosowała mobbing lub dopuściła się jakiejkolwiek niegospodarności. Swoją funkcję zawsze pełniłam zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszelkimi procedurami, a także – jako psycholog z wieloletnim stażem – zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa" – czytamy w informacji przekazanej przez PAP.