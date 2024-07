Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy złożył kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pracowników Lasów Państwowych i jednego z ministrów. Tym razem chodzi o nieuzasadnione wydatki z Funduszu Leśnego na kwotę 84 milionów złotych.

Pikniki wyborcze na koszt Lasów Państwowych

Zawiadomienie dotyczy m.in. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z przekroczeniem uprawnień przy podejmowaniu decyzji o refinansowaniu z Funduszu Leśnego wydatków związanych ze współorganizacją pikników służbowych, które odbyły się w ubiegłym roku w sześciu śląskich miastach: Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Orzeszu, Jastrzębiu-Zdroju i Rudach Śląskich.

Istnieje podejrzenie, że pikniki te mogły stanowić element kampanii wyborczej, co oznaczałoby, że ich finansowanie powinno odbywać się ze środków funduszu wyborczego partii politycznej, a nie z pieniędzy Lasów Państwowych. Sprawa dotyczy m.in. byłego ministra środowiska Michała Wosia oraz części dyrekcji LP z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

To już kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Lasach Państwowych. Wcześniej informowano m.in. o przekroczeniu uprawnień przy zakupie helikopterów i samochodów terenowych oraz o przekazywaniu pieniędzy z grantu do parafii w okręgach wyborczych polityków Solidarnej Polski. Sprawę nieprawidłowości przy zarządzaniu strzelnicą LP piętnował również NIK.