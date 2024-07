W planach obrad 15. posiedzenia Sejmu m.in. rządowy projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz prace nad usprawnieniem działań Sił Zbrojnych RP. Będzie także pierwsze czytanie projektu ustaw wspierających odbiorców energii. W czwartek, 11 lipca rozpoczyna się pierwsze lipcowe posiedzenie Sejmu X kadencji. Jak wygląda szczegółowy harmonogram prac sejmowych?

Obrady 15. posiedzenia Sejmu

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że obrady rozpoczną się w czwartek, 11 lipca 2024 r. Będzie to 15. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na dwa dni. Posłowie spotkają się 11 i 12 lipca (czwartek i piątek). Początek czwartkowych obrad zaplanowano na godzinę 10:00.

Prawo komunikacji elektronicznej

Początek obrad 15. posiedzenia Sejmu to prace nad rządowym projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Dotyczy on ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Idea ta ma poprawić pozycję konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych, wprowadzić m.in. możliwość otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta, a także zwiększyć elastyczności przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów. Ponadto, jak wskazują projektodawcy, realizuje ona kamień milowy C3L, czyli nowy akt prawny służący likwidacji barier we wdrażaniu sieci 5G w ramach reformy C1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jaki jest harmonogram pierwszego dnia 15. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny pierwszego dnia 15. posiedzenia Sejmu. Czwartkowy harmonogram prac wygląda następująco: