Siły Zbrojne RP do lipca zrealizowały całe plany rekrutacyjne na rok 2024, a kolejni ochotnicy nadal czekają na swoją kolej. Okazuje się, że Polacy chcą wstępować do wojska, co rodzi dylematy i „dyskusje techniczne” – poinformował generał Wiesław Kukuła na konferencji w Sztabie Generalnym.