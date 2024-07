– Pracujemy nad stomatologią, bo ona jest bardzo trudna. 2/3 stomatologów w ogóle nie ma kontraktu z NFZ i nie chce go mieć – mówiła dziś w TOK FM ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Jednym ze „100 konkretów”, o których wprowadzeniu po objęciu władzy mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, był bezpłatny bon na leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży. Czy zostanie wprowadzony? Dziś rano szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna wypowiedziała się na ten temat w radiu TOK FM.

– Pracujemy nad stomatologią, bo ona jest bardzo trudna. 2/3 stomatologów w ogóle nie ma kontraktu z NFZ i nie chce go mieć. Po prostu nie chce – mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Przyznała, że obecny system funkcjonuje w ten sposób, że mimo opłacania studentom medycyny kosztownych kierunków medycznych, mają oni prawo iść do prywatnego systemu, i najczęściej właśnie prywatny sektor wybierają.

– Mamy taki system, że finansujemy bardzo drogie medyczne studia, a później lekarz ma prawo iść do prywatnego systemu – informowała szefowa Ministerstwa Zdrowia.

Jak często Polacy badają stan zdrowotny swoich zębów?

Z najnowszego badania autorstwa UCE RESEARCH i IMPLANT MEDICAL wynika, że 30,3 proc. Polaków w wieku 18+pojawia się na wizycie kontrolnej u stomatologa co pół roku w celu weryfikacji stanu uzębienia. 11,3 proc. badanych sprawdza stan zdrowotny swoich zębów raz na kwartał, 26,7 proc. ankietowanych robi to raz w roku, a 14,3 proc. jedynie co dwa lata, a nawet rzadziej.

Prywatnie czy na NFZ? Jaki jest wybór Polaków?

Z przeprowadzonych w zeszłym roku badań wynika, że prawie 40 proc. Polaków leczy zęby tylko odpłatnie, a ponad 20 proc. łączy leczenie prywatne z finansowanym przez NFZ.

Według danych z 2023 r. 38,4 proc. Polaków w wieku 18+ wybierało wyłącznie prywatną opiekę stomatologiczną. Na leczenie zębów tylko na NFZ zdecydowało się 18,2 proc. ankietowanych, a 22,9 proc. korzystało zarówno z publicznej, jak i z komercyjnej opieki.

