Standardy równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy – w zakresie dotyczącym symboliki religijnej – nie naruszają wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) – odpowiedział na pismo posła Sebastiana Kalety rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Sebastian Kaleta kwestionuje zarządzenie prezydenta Warszawy

Polityk Suwerennej Polski Sebastian Kaleta złożył do RPO pismo w sprawie zarządzenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o świeckości urzędu. Według Kalety narusza ono konstytucję, która gwarantuje wolność religii.

Rzecznik odpowiedział, że po analizie "Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy" nie stwierdzono, by zawierały one regulacje naruszające wolność sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP).

Rzecznik Praw Obywatelskich: brak symboli religijnych nie narusza konstytucji

"W świetle orzecznictwa umieszczenie symbolu religijnego na ścianie urzędu nie prowadzi do naruszenia wolności sumienia i wyznania. W konsekwencji do takiego naruszenia nie prowadzi również brak symbolu religijnego. Jest to kwestia decyzji kierownika urzędu" – dodał.

Marcin Wiącek podkreślił, że standardy dotyczą tylko pomieszczeń dostępnych dla osób z zewnątrz, a nie całej przestrzeni urzędu. "Ponadto wytyczne wprost wskazują na możliwość noszenia symboli religijnych przez pracowników" – zaznaczył.

Indywidualna ocena skarg dotyczących wolności sumienia i wyznania

Podkreślił, że jeśli standardy będą stosowane jako podstawa odpowiedzialności pracowniczej, to każda skarga do RPO zostanie poddana indywidualnej ocenie z punktu widzenia poszanowania wolności sumienia i wyznania.

"Standardy wyłączają obecność elementów religijnych jedynie podczas wydarzeń organizowanych przez urząd, a nie przez samych pracowników. Dlatego nie są one przeszkodą dla uzewnętrzniania religii przez osoby zatrudnione w urzędzie, np. przez organizację spotkań opłatkowych dla chętnych pracowników" – przekazał RPO.

Neutralność wytycznych w kontekście różnych religii i wyznań

Podkreślił, że wskazane wytyczne odnoszą się w równym stopniu do wszystkich religii i wyznań.

"Wątpliwości może natomiast budzić brak odwołania do neutralności w kontekście światopoglądów niereligijnych (do takich należy zaliczyć np. pacyfizm, motywowany ideowo wegetarianizm lub weganizm, stosunek do aborcji czy idei małżeństw osób tej samej płci)" – dodał. (PAP)

Kluczowe wątpliwości dotyczące neutralności wobec światopoglądów niereligijnych

