Strefa Czystego Transportu to ideologia wpisana w rozwiązania biznesowe – ocenił poseł SP i sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Na sesji radni Warszawy mają głosować w sprawie wprowadzenia w stolicy SCT, w której będzie obowiązywało ograniczenie w ruchu samochodów.

Czy samochody znikną z Warszawy?

"Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy) przepycha kolanem tzw. strefę czystego transportu, czyli strefę wykluczenia. (…) chodzi o to, żeby zniknęły samochody z Warszawy. Samochodów ma nie być, chyba, że ktoś ma pieniądze, bo mogą jeździć tylko te nowsze, żeby ci bogaci nie musieli w korkach stać, żeby płynnie przejeżdżali, to ci biedniejsi mają się przesiąść na rowery" – powiedział Kaleta w nagraniu zamieszczonym na Youtube.

Poseł wskazał, że władze stolicy stawiają przed sobą "cel progresywny 190 samochodów na 1 tys. mieszkańców, cel ambitny zero samochodów". W jego ocenie projektowana "strefa warszawska jest najbardziej restrykcyjną w Europie”. „Strefa ma objąć jedną trzecią Warszawy, gdzie ulokowane są najważniejsze urzędy, szpitale, sądy" - wyjaśnił.

Według posła SP rozwiązania wprowadzone uchwałą o SCP promują firmy transportowe oraz zarabiające na wypożyczaniu pojazdów. „To jest ideologia wszyta w wielki biznes. Transport współdzielony jest promowany przez Warszawę, to wszystkie przejazdy na aplikację” – oznajmił Kaleta.

Restrykcyjne przepisy

Wskazał, że wprowadzenie strefy będzie szczególnie uciążliwe dla osób przyjeżdżających do Warszawy. „Jeżeli będziecie chcieli przywieźć kogoś do szpitala, a nie macie nowego samochodu, to nie będziecie mogli” – powiedział Kaleta.

Według nowego projektu uchwały złożonej do Rady Warszawy, SCT obejmie ponad dwukrotnie większy obszar, całe dzielnice: Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ, prawie całą Ochotę (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Pragę Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody), większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca), około połowę Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. - wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym, niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym, niż 22 lata.

Pozostałe osoby oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują niezmiennie zaprezentowane już wcześniej wymogi. Od lipca 2024r. nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym, niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym, niż 27 lat.

Wyjątek dla seniorów

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.