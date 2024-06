Kolejny tydzień czerwca rozpoczną poniedziałkowe przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Do złożenia zeznań wezwano Marka Bieńkowskiego, byłego dyrektora NIK-u. W środę posiedzenie rządu. Rada Ministrów zajmie się m.in. nowym dodatkiem do pensji. Co jeszcze wydarzy się w nadchodzącym tygodniu?

Polityczne zapowiedzi – prezydent na szczycie w sprawie pokoju

Prezydent Andrzej Duda weekend spędzi na wyjeździe W dniach 15-16 czerwca 2024 r. składa bowiem wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej. Prezydent RP weźmie tam udział w Szczycie w Sprawie Pokoju na Ukrainie (Summit on Peace in Ukraine). Do udziału w obradach Szwajcaria zaprosiła ponad 160 delegacji z całego świata.

Ciąg dalszy przesłuchań ds. Pegasusa

Poniedziałek, 17 czerwca będzie kolejnym pracowitym dniem dla Komisji Śledczej ds. Pegasusa. Do złożenia zeznań przed komisją został wezwany Marek Bieńkowski, były dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Najwyższej Izby Kontroli. Bieńkowski z NIK był związany już od początku tego stulecia. W latach 2002-2005 Bieńkowski pracował tam jako doradca. Od sierpnia 2008 do lutego 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie, a następnie objął również stanowisko dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. W czerwcu 2020 r. stracił stanowisko dyrektora na rzecz Michała Jędrzejczyka. Co zezna przed Komisją?

Polityczne zapowiedzi – posiedzenie rządu

W środę, 19 czerwca kolejne posiedzenie rządu. Rada Ministrów zajmie się granicami, finansami publicznymi, polityką rolną i wsparciem socjalnym. W programie posiedzenia rządu aż cztery projekty przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Chodzi o rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników pomocy społecznej, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Proponowany w projektach ustaw dodatek ma wynieść 1000 zł brutto i obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Posiedzenie Sejmu dopiero pod koniec czerwca

Po zeszłotygodniowym niezwykle emocjonującym 13. posiedzeniu Sejmu posłowie będą mogli odpocząć. W nadchodzącym tygodniu obrad nie będzie. Posłowie spotkają się dopiero pod koniec czerwca. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się bowiem w dniach 26-28 czerwca 2024 r. Będą to ostatnie przedwakacyjne obrady Sejmu X kadencji.