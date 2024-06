Ze składów trzech komisji śledczych znika czterech posłów. Nie będzie Jońskiego, Budy, Szczerby i Ozdoby. Ich mandat poselski wygasł 10 czerwca. Dlaczego opuszczają komisje śledcze? Kiedy poznamy nazwiska ich zastępców?

Zmiany w komisjach śledczych – kogo zabraknie?

W składach trzech komisji śledczych znika czterech posłów. Nie będzie Dariusza Jońskiego, Waldemara Budy, Michała Szczerby i Jacka Ozdoby. Ich mandat poselski wygasł 10 czerwca w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.Pojadą do Brukseli i do 2029 r. będą reprezentować Polskę w PE.

Komisje śledcze opuszczą:

ze składu Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego znika poseł Dariusz Joński (KO), powołany 12 grudnia 2023 r. oraz poseł Waldemar Buda (PiS), powołany również 12 grudnia 2023 r.,

(KO), powołany 12 grudnia 2023 r. oraz (PiS), powołany również 12 grudnia 2023 r., ze składu Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. znika poseł Michał Szczerba (KO) powołany 21 grudnia 2023 r.,

(KO) powołany 21 grudnia 2023 r., ze składu Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. znika poseł Jacek Ozdoba (PiS) powołany 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w komisjach śledczych – kto zastąpi posłów?

O tym, kto zastąpi posłów wchodzących do Parlamentu Europejskiego, zadecyduje Sejm. Głosowanie dotyczące wyboru nowych członków komisji śledczych zaplanowano na piątek, 14 czerwca 2024 r. Odbędzie się ono podczas ostatniego dnia 13. posiedzenia Sejmu. Nazwiska nowych członków komisji śledczych poznamy zatem pod koniec tygodnia.

Trzy komisja śledcze Sejmu X kadencji

W aktualnej X kadencji Sejmu powołano aż trzy komisje śledcze.

– Ustrój naszego kraju opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, stąd rolą parlamentu nie jest tylko uchwalanie ustaw, ale także kontrolowanie działań rządu. Konstytucja w art. 111 ust. 1 mówi wprost, że Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Z uprawnienia tego w tej kadencji skorzystano już trzy razy, powstały bowiem komisje do zbadania organizacji tzw. wyborów kopertowych afery wizowej i do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus – tłumaczy w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ekspert: "Komisje śledcze to utrwalona praktyka parlamentarna"

Choć komisje śledcze wzbudzą ogromne emocje społeczne to, jak wyjaśnia dr Patryk Kuzior stanowią utrwaloną praktykę parlamentarną. –Funkcjonowanie komisji śledczych nie jest niczym nadzwyczajnym i w wielu krajach jest to utrwalona praktyka parlamentarna. Można tu przywołać choćby działalność różnych komisji śledczych amerykańskiego Kongresu czy działającą już stale od lat sześćdziesiątych XX wieku we Włoszech parlamentarną komisję antymafijną. W Polsce od tzw. afery Rywina, kiedy to zafunkcjonowała pierwsza sejmowa komisja śledcza, do rozpoczęcia tej kadencji Sejmu mieliśmy już łącznie dziesięć komisji śledczych.