Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - opublikowano pierwsze w sondażowe. Kto zdobył największe poparcie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Wyniki exit poll

Koalicja Obywatelska 38,2 proc.

Prawo i Sprawiedliwość33,9 proc.

Konfederacja11,9 proc.

Trzecia Droga8,2 proc.

Lewica6,6 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy poznamy oficjalne wyniki?

W komunikacie wydanym 27 maja 2024 r. PKW poinformowała, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 9 czerwca 2024 r. zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. To oznacza, że zgodnie z obowiązującą procedurą obwodowe komisje wyborcze będą mogły podawać do publicznej wiadomości wyniki głosowania w danym obwodzie w niedzielę wyborczą od godz. 23.00 czasu polskiego. Dokładne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przekaże PKW w oficjalnym komunikacie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieraliśmy?

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do zagospodarowania było 720 mandatów. To o 15. więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kadencja wybranych w czerwcu eurodeputowanych będzie trwała pięć lat i zakończy się w 2029 r. Polska jest piątym z kolei państwem członkowskim z największą ilością posłów. Nasz kraj będzie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego reprezentowało 53. eurodeputowanych.