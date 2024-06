Z punktu widzenia wojska, strefa buforowa przy granicy z Białorusią szersza niż 150-200 metrów nie jest niezbędna - ocenił w poniedziałek w Białymstoku wiceszef MON Paweł Zalewski, kandydat Polski 2050 w wyborach do PE.

Przywrócenie strefy buforowej na granicy z Białorusią

W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że na granicy z Białorusią przywrócona zostanie strefa buforowa o szerokości "mniej więcej 200 metrów". Zgodnie z projektem MSWiA, obejmie ona 27 miejsc na Podlasiu, w tym 26 w powiecie hajnowskim.

"Nie mam wątpliwości, że strefa, o której mówił pan premier Tusk - 150-200 metrów - jest potrzebna, bo granica naprawdę może przynieść zagrożenia dla zdrowia i życia tak, jak tworzy zagrożenie dla żołnierzy, którzy pełnią tam służbę i tym bardziej dla kogoś, dla cywila takie zagrożenie może mieć miejsce. Natomiast z punktu widzenia operowania tam Wojska Polskiego, większa strefa nie jest niezbędna" - powiedział na konferencji prasowej Zalewski.

Odłożenie rozporządzenia o strefie buforowej i konsultacje społeczne

Odniósł się w ten sposób do informacji szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka o tym, że nie we wtorek 4 czerwca jak pierwotnie zapowiadano, ale do końca tygodnia będzie gotowe rozporządzenie w sprawie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Poinformował, że najpierw odbędą się konsultacje w tej sprawie, a rozporządzenie ma uwzględnić interesy społeczności lokalnej.

Zalewski dodał, że strefa jest kwestią rozporządzenia decyzji szefa MSWiA. Ocenił, że zapewne szef MSWiA ma analizy np. Straży Granicznej, na podstawie których taką propozycję strefy przedstawił. "W moim przekonaniu, ta strefa 150-200 m jest całkowicie wystarczająca" - dodał Zalewski. Wyraził zadowolenie, że będą konsultacje na temat tego rozporządzenia z udziałem osób, których strefa będzie dotyczyła.

Zasięg strefy buforowej odpowiedni do monitorowania

Zalewski dodał także, że strefa 150-200 metrów to odcinek, który - jak to określił - "można ogarnąć wzrokiem".

"Tutaj nie chodzi o to, aby to, co się dzieje na granicy nie było transparentne. Ja o tym wielokrotnie mówiłem w Sejmie poprzedniej kadencji, że w sytuacji zaostrzenia presji migracyjnej, stworzenie tego wąskiego odcinka na granicy może być potrzebne. Natomiast nie uważaliśmy i dzisiaj też nie uważamy aby - nie znamy argumentów - aby istniały przyczyny mające na celu wyłączenie całego obszaru Puszczy Białowieskiej z użytkowania, np. pięciu, siedmiu kilometrów" - powiedział Zalewski. Dodał, że on takich argumentów nie zna.