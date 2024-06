W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mimo ograniczonego dostępu do zagranicznych produktów i surowców, polska kreatywność i przemysł zabawkarski rozwijały się dynamicznie. Wiele zabawek produkowanych w PRL stało się kultowymi i do dziś budzi nostalgię u dorosłych, którzy dorastali w tamtych czasach.

Kolejki elektryczne PIKO, produkowane przez NRD-owską firmę o tej samej nazwie, były marzeniem każdego chłopca w PRL. Zestawy zawierały tory, lokomotywy i wagony, które można było dowolnie łączyć, tworząc rozbudowane trasy kolejowe. Kolejki PIKO charakteryzowały się wysoką jakością wykonania i dbałością o detale.

Chociaż importowane zabawki były rzadkością, samochodziki Matchbox były dostępne i cieszyły się ogromną popularnością. Te małe metalowe modele pojazdów, produkowane głównie w Wielkiej Brytanii, były marzeniem wielu dzieci. Ich solidne wykonanie sprawia, że wiele egzemplarzy przetrwało do dziś.

Krajowa Spółdzielnia Zabawkarska produkowała liczne misie pluszowe, które były stałym elementem dziecięcych pokoi. Misie te charakteryzowały się prostym, ale uroczym wyglądem i były dostępne w różnych rozmiarach.

Z kolei firma Granna była jednym z głównych producentów gier planszowych w PRL. Ich najbardziej znane gry to "Młynek", "Chińczyk" oraz "Warcaby". Gry te, mimo swojej prostoty, dostarczały wiele radości i były doskonałym sposobem na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Lalki wykonane z celuloidu były również bardzo popularne w PRL. Były one lekkie, trwałe i stosunkowo tanie w produkcji. Lalki te często miały ruchome stawy i zamykane oczy, co dodawało im realizmu. Wielu dorosłych do dziś wspomina swoje ulubione lalki z dzieciństwa.

W PRL popularne były również modele do sklejania, takie jak samoloty i statki. Modele te, produkowane przez firmy takie jak ZTS Plastyk, dostarczały wiele godzin zabawy i były doskonałą formą nauki cierpliwości i precyzji. Wielu młodych chłopców spędzało godziny na sklejaniu i malowaniu swoich modeli.

Zobacz, jak wyglądały sklepy z zabawkami w latach 70 i 80.

