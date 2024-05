Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że zaproponuje liderom koalicji rządzącej comiesięczne spotkania poświęcone dyskusji o kierunkach rozwoju Polski i najważniejszych inwestycjach.

Lider Polski 2050 o perspektywach realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Lider Polski 2050 przyznał na antenie TVN24, że choć miał poważne wątpliwości co do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to wie już, że da się ten projekt zrealizować "uczciwie, bez wyciągania pieniędzy dla zaprzyjaźnionych agencji, bez odbierania ludziom życia, burzenia kamienic".

"Lotniska potrzebujemy, jesteśmy rosnącą gospodarką UE, będziemy potrzebowali takiego lotniska, rynek na nie rośnie" - ocenił Hołownia. Jego zdaniem, trzeba jednak ten projekt "wyskalować do odpowiednich rozmiarów".

Zniechęcenie elektoratu i potrzeba nowej wizji rozwoju według Hołowni

Polityk mówił, że dziś w elektoracie koalicji rządzącej narasta zniechęcenie. Wskazywał, że wyborcy potrzebują nie tylko rozliczenia poprzedniej władzy, ale przede wszystkim wizji i określenia kierunku rozwoju.

"Mam nadzieję, że uda nam się wypracować w koalicji 15 października taki mechanizm, gdzie my np. w czterech liderów raz w miesiącu będziemy siadać i rozmawiać o najważniejszych inwestycyjnych kierunkach" - powiedział Hołownia.

Inicjatywa Hołowni dotycząca koalicyjnych spotkań w celu ustalenia kierunków rozwoju

Zapewnił, że zaproponuje liderom takie spotkania, choć zastrzegł, że nie powinno się tego robić przez media. "Skoro mam taki pomysł, to będę z nimi o tym rozmawiał, bo ludzie oczekują od nas rozmachu w rozwoju, wizji rozwojowej Polski i takiego odejścia od bezradności. Od 15 lat robimy polski projekt atomowy. Wiadomo, gdzie on się dzisiaj znajduje. Politykę bezradności i niedasizmu musimy - i my mamy do tego kompetencje i możliwości - zamienić wreszcie na odważną wizją i asertywną wizję w Europie" - powiedział Hołownia.(PAP)

