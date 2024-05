Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny - powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Koninie. Dodał, że wybudowanie CPK jest “fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa”, ponieważ w przypadku zagrożenia będą tu mogli przylecieć nasi sojusznicy, dodatkowy sprzęt do obrony.

Prezydent wspiera budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego

Podczas spotkania z mieszkańcami Konina i powiatu konińskiego Duda podkreślił, że CPK jest z jego perspektywy kluczową inwestycją. "Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny, który jest także blisko państwa i będzie stanowił dla was bardzo odczuwalną, w sensie najbardziej pozytywnym, nową formę otwarcia się na świat" - powiedział prezydent.

Duda zapowiedział, że dzięki CPK "będą mogły przylatywać do nas największe samoloty, będziemy mieli hub przeładunkowy, przesiadkowy, będziemy mieli impuls rozwojowy". "Ale przede wszystkim będziemy mieli także dodatkowo wzmocnione strategiczne bezpieczeństwo" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że na tak dużym lotnisku będą mogły lądować największe wojskowe samoloty transportowe. "Po to, by w przypadku zagrożenia mogli przylecieć tutaj nasi sojusznicy, żeby mogli tu przylecieć żołnierze, żeby mógł tu przylecieć dodatkowy sprzęt do obrony Rzeczypospolitej, do obrony NATO" - zaznaczył.

"To jest fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa" - dodał Duda.

Znaczenie CPK dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski

Prezydent ocenił, że CPK, razem z całą związaną z nim infrastrukturą komunikacyjną, drogową oraz kolejową, jest dla rozwoju Polski niezbędny.

"Tutaj, w centralnej Polsce, między Koninem a Warszawą, musi powstać wielkie lotnisko i trzeba robić wszystko, żeby powstało. Ono jest w Polsce niezbędne, podobnie jak niezbędny jest rozwój naszych portów morskich" - powiedział.

Plany dotyczące infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. (PAP)

agg/ bsk/ itm/