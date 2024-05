Premier Donald Tusk, odnosząc się we wtorek do wniosku o uchylenie immunitetu posła PiS Michała Wosia, podkreślił, że jest to pierwszy taki wniosek "wobec członka zorganizowanej grupy Ziobry". W odpowiedzi Zbigniew Ziobro napisał, że szef rządu doczeka się zarzutów kryminalnego przejęcia prokuratury i mediów publicznych.

Wniosek Prokuratora Generalnego o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej

Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Michała Wosia (PiS) do odpowiedzialności karnej. Podstawą wniosku są ustalenia prokuratury dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. 25 mln zł na zakup Pegasusa.

Oskarżenia polityczne i retoryka w mediach społecznościowych. Odpowiedź Zbigniewa Ziobro

"Jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu wobec członka zorganizowanej grupy Ziobry. Pierwszy" - napisał szef rządu na platformie X.

Komentując wpis premiera były szef MS Zbigniew Ziobro napisał na X: "Odezwał się szef rodziny Soprano, na którą prokuratura zebrała mocne dowody: Nowak - 5 mln zł łapówki, Karpiński - 5 mln zł, Gawłowski - 730 tys zł, a Grodzki 1,5 mln zł korupcyjnych wyłudzeń".

"Ale i sam boss doczeka się zarzutów kryminalnego przejęcia prokuratury i mediów publicznych - to co najmniej art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - czyli 10 lat więzienia za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej" - dodał Ziobro.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i działania Prokuratury Krajowej

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która w tej sprawie postawiła zarzuty m.in. byłym urzędnikom Ministerstwa Sprawiedliwości. Zajmowali się oni funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw. W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła przeszukania, m.in. w domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk podał wówczas, że trwają analizy pod kątem przygotowania wniosków o uchylenie immunitetu politykom.

Możliwość postawienia zarzutów Michałowi Wosi, obecnemu posłowi PiS

Michał Woś obecnie jest posłem PiS, w latach 2017-2018 był podsekretarzem stanu w MS upoważnionym przez ministra sprawiedliwości do wykonywania czynności dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu. (PAP)

