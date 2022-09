W partii rządzącej nie ma jednak przekonania, że zmiany, nawet mimo tak klarownego stanowiska prezesa, uda się przeprowadzić. – Sądzę, że jeśli już coś pokażemy, to najwcześniej w kolejnej kadencji – przyznaje wpływowy polityk PiS. Z kolei nasz rozmówca z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego przyznaje wręcz, że wokół sprawy immunitetów da się wyczuć wewnętrzny opór w partii. – Jest obawa, że opozycja powie, że ta zmiana byłaby po to, by wsadzać do więzienia ich ludzi. Chociaż to irracjonalne, bo przypominam, że PiS ma dziś większość i już mógłby to przegłosować, a sam Donald Tusk immunitetu nie ma, bo nie zasiada w parlamencie – zwraca uwagę rozmówca DGP. Kolejny rozmówca związany z PiS wskazuje na jeszcze jeden kłopot: zmiana dotycząca immunitetów będzie wymagać zmian w konstytucji. Artykuł 105 ustawy zasadniczej stanowi, że poseł czy senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu (immunitet materialny) oraz że poseł lub senator „nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu (Senatu), z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania” (immunitet formalny). – Obawiam się, że nie będziemy mieli większości, która pozwoli takie zmiany przeprowadzić – ocenia rozmówca z PiS i sugeruje, że tak naprawdę sprawa immunitetów może się ostatecznie okazać jednym z postulatów formułowanych w ramach już toczącej się kampanii wyborczej