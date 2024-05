W środowym zamkniętym posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej padły słowa, które mogą zwiastować przełom. Wniosek o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przed Trybunałem Stanu spełnia wymogi formalne. Jaki będzie kolejny ruch marszałka Sejmu wobec zarzutów dotyczących rzekomego naruszania przez prezesa NBP konstytucji i ustaw?

Dyskusja o wstępnym wniosku postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu

W środę na zamkniętym posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej odbyła się dyskusja na temat opinii dla marszałka Sejmu Szymona Hołowni, która dotyczyła wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

"Opinia jest taka, że wniosek wstępny, przygotowany przez grupę posłów, o postawienie pana Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, spełnia wymagania formalne z ustawy o Trybunale Stanu" - powiedział Gawlik po posiedzeniu komisji.

Opinia sejmowej komisji zostanie teraz - jak zapowiedział - przedstawiona marszałkowi Sejmu, by wniosek mógł być dalej procedowany.

Procedura rozpatrywania wniosku i rola Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

"Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu podejmie decyzję co dalej z wnioskiem zrobić, czyli może go po prostu zatrzymać u siebie albo może go skierować do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i wtedy w trybie artykułu 7 ustawy o Trybunale Stanu rozpocznie się formalne procedowanie tego wniosku" - podał szef sejmowej komisji.

Polityk zwrócił uwagę, że obecna dyskusja komisji - wsparta także opiniami ekspertów - sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy wniosek dotyczący prezesa NBP powinien wprost odpowiadać wymaganiom, jakie są stawiane wobec aktu oskarżenia, czy też wniosek ten może być bardziej ogólny z uwagi na odpowiedniość stosowania w tej sprawie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

"Uznaliśmy, że nie musi odpowiadać wymaganiom, które są stawiane wobec aktu oskarżenia, bo czynności tzw. prokuratora będzie tutaj wykonywała komisja, m.in. przesłuchując świadków" - zaznaczył Gawlik.

Wskazał też na konieczność korzystania przez komisję z pomocy np. Najwyższej Izby Kontroli czy prokuratury. "Bo ta grupa posłów nie ma dostępu do tych wszystkich informacji, które pozwolą udokumentować te czyny, które są opisane wnioskiem" - wyjaśnił poseł.

Reakcje i ocena wniosku przez marszałka Sejmu oraz zapowiedź dalszych działań

Szef komisji podkreślił też, że jeżeli marszałek Sejmu - po zapoznaniu się z opinią komisji - skieruje wniosek do jej prac, to rozpoczną się one niezwłocznie. W pierwszej kolejności - jak zaznaczył Gawlik - wniosek zostanie przesłany do prezesa NBP, który w ciągu 30 dni będzie miał prawo do ustosunkowania się do zarzutów.

Pod koniec marca br. wniosek o postawienie przed TS prezesa NBP Adama Glapińskiego złożyło 191 posłów koalicji rządzącej. Zarzucono mu naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP. W ocenie członków zarządu NBP wniosek ten jest próbą złamania niezależności polskiego banku centralnego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił w kwietniu, że nie przewiduje konieczności zwrotu wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu w celu uzupełnienia. "Wniosek jest bardzo dobrze napisany, nie spodziewam się konieczności zwrotu autorom do uzupełnienia" - mówił. Zapewnił też, że jak tylko wniosek do niego wróci, to skieruje go do prac komisji. (PAP)

