Jak podał Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Rada Nadzorcza przegłosowała kandydaturę Zbigniewa Derdziuka na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jako pierwszy informację o przegłosowaniu przez Radę Nadzorczą kandydatury Derdziuka przekazał Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich, a następnie potwierdził to Liwiusz Laska - przewodniczący rady i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Rada Nadzorcza ZUS pozytywnie zaopiniowała Pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - przekazał Laska na swoim profilu Linkedin.

Nowy prezes ZUS - Zbigniew Derdziuk

Zbigniew Derdziuk był prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 2015 roku. Jest on absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podpyplomowo ukończył studia z zakresu organizacji i zarządzania prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ oraz szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Ukończył - według informacji podanej na stronie ZUS-u - Advanced Management Program IESE Business School oraz odbył liczne szkolenia w dziedzinie finansów i zarządzania.

"W latach 2006-2007 i w 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pocztowego S.A. Od listopada 1997 r. do marca 1999 r. był sekretarzem stanu i zastępcą szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Od listopada 2005 r. do lipca 2006 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i jednocześnie był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. W listopadzie 2007 r. został Ministrem - Członkiem Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska oraz był Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zbigniew Derdziuk pełnił funkcję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od października 2009 r. do marca 2015 r." - czytamy.

Walka o fotel prezesa ZUS

Przypomnijmy: o fotel prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwa walka od lutego tego roku. Wcześniej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała wniosek o zaopiniowanie przez radę nadzorczą ZUS-u Dorotę Bieniasz. Ta uzyskała poparcie Rady Nadzorczej jednak premier nie potwierdził jej nowej funkcji. Według nieoficjalnych informacji powodem niewybrania Bieniasz na fotel prezesa ZUS był konflikt w koalicji rządzącej.

10 stycznia br. premier Donald Tusk odwołał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską. Wniosek do premiera o odwołanie Uścińskiej złożyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.