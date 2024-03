Propozycja rządu dotycząca zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie rozwiązuje problemów osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - ocenił poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. To namiastka tego, co my zaproponowaliśmy, czyli powrotu do stanu poprzedniego - dodał. Kuźmiuk odniósł się też do przedstawionego w czwartek przez Polskę 2050 projektu wprowadzającego dwie niedziele handlowe w miesiącu. "Sprawa handlu w niedzielę została dawno rozstrzygnięta" - skomentował.

Ministrowie zdrowia Izabela Leszczyna i finansów Andrzej Domański, a także wiceszef MF Jarosław Neneman przedstawili w czwartek założenia dotyczące zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowe zasady dotyczą przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form: skali podatkowej, 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przez kartę podatkową.

Kuźmiuk o projekcie PiS dot. składki zdrowotnej

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk komentując tę propozycję przypomniał, że kilka dni temu PiS złożyło swój projekt "powrotu do stanu poprzedniego" ws. składki zdrowotnej. "To, co wczoraj przedstawiono jako projekt, to jest - można powiedzieć - namiastka tego, co zaproponowaliśmy my" - zauważył.

"Moim zdaniem, to jest taka próba, na siłę, przedstawienia czegoś przed 100 dniami (rządu). To nie rozwiązuje problemów osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. My proponujemy powrót do stanu poprzedniego" - powtórzył.

Kuźmiuk o niedzielach handlowych

Kuźmiuk odniósł się też do przedstawionego w czwartek przez Polskę 2050 projektu wprowadzającego dwie niedziele handlowe w miesiącu.

"Sprawa handlu w niedzielę została dawno rozstrzygnięta. Polacy przyzwyczaili się do tego, co jest, nauczyli się robić zakupy w ciągu sześciu dni. Handlowcy, szczególnie kobiety pracujące w supermarketach mają niedzielę wolną, mają możliwość spędzenia tego czasu z rodziną" - podkreślił.

"W związku z tym uważamy, że nic tu nie trzeba poprawiać. Absolutnie żadnych propozycji ruchu (Szymona) Hołowni nie poprzemy" - oświadczył Kuźmiuk.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.