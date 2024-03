Resort finansów dopiero po otrzymaniu projektowanych zmian w systemie kaucyjnym zajmie ostateczne stanowisko w kwestii podatku VAT - przekazało PAP Ministerstwo Finansów. Resort klimatu chce, by w nowych przepisach było wyraźnie wskazane, że opakowania objęte kaucją będą zwolnione z VAT.

W ubiegłym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała o przygotowywanych zmianach w tzw. ustawie kaucyjnej. Jednym z proponowanych rozwiązań ma być to, aby do kaucji nie był doliczany podatek VAT.

Branża producentów napojów oraz handlu wskazywała, że obecne przepisy nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy kaucja będzie opodatkowana 23-proc. stawką VAT. Przekonywano, że jeśli tak by było, oznaczałoby to, że konsument zapłaci oprócz kaucji dodatkowy podatek. W przypadku kaucji w wysokości 1 zł (w rozporządzeniu została ona określona na 50 gr.) dodatkowa opłata wynikająca z VAT wyniosłaby 23 gr., czyli razem byłoby to 1,23 zł. Według wyliczeń branży napojowej przy 90 proc. sprawności systemu i kaucji w wysokości 1 zł, konsumenci zapłacą 2,8 mld zł podatku.

Sowińska wskazała ponadto, że cieszy się, iż w trakcie konsultacji zmian w systemie kaucyjnym "Ministerstwo Finansów potwierdziło, że jest otwarte na zmiany w ustawie o VAT".

MF dokona analizy

Resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP w tej sprawie przekazał, że na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 5 marca, resort klimatu poinformował o zmianie niektórych założeń nowego systemu kaucyjnego. "Oznacza to konieczność dostosowania do tych nowych rozwiązań również zmian wprowadzonych w ustawie o VAT" - zauważyło MF.

"Ministerstwo Finansów po otrzymaniu projektowanych rozwiązań, dokona analizy i zajmie ostateczne stanowisko w kwestii podatku VAT" - podkreślono w odpowiedzi.

Zgodnie z obowiązującą ustawą system kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Będą powoływać operatora (podmiot reprezentujący), odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Przepisy ustawy kaucyjnej nie określają liczby takich podmiotów, tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia kilku operatorów.

Przepisy zakładają, że system kaucyjny w Polsce zacznie działać od 2025 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast te mniejsze będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie, choć pobiorą kaucję. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.

System ma objąć trzy frakcje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

Oprócz zmian w kwestii podatku VAT resort klimatu i środowiska zapowiedział też inne propozycje jakie mają znaleźć się w przyszłej nowelizacji ustawy kaucyjnej. Chodzi m.in. o to, by kaucja podążała za produktem w całym łańcuchu sprzedaży. Po zmianie przepisów kaucję pobierałby producent napoju sprzedając towar hurtownikowi, a ten z kolei - od sklepu, do którego dostarczałby towar. Na końcu kaucja byłaby pobierana od kupującego napój i potem zwracana mu przy odbiorze butelki czy puszki.

Jaka kaucja za butelkę?

Zwiększona ma być również opłata kaucyjna dla butelek szklanych wielorazowego użytku do kwoty 1 zł. Kaucje na butelki plastikowe oraz puszki mają wynieść 50 gr. Kolejnym rozwiązaniem, jakie ma znaleźć się w noweli, ma być obowiązek przyjmowania butelek szklanych wielorazowego użytku przez małe sklepy, które sprzedają napoje w takich opakowaniach. MKiŚ ma zaproponować też przesunięcie o rok, czyli od 2026 r. obowiązku zbiórki butelek po mleku i produktach mlecznych w ramach systemu kaucyjnego. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/