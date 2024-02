Anwim złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na nabyciu części mienia Circle K Polska, podał Urząd. Podstawową działalnością operacyjną Circle K Polska jest prowadzenie sieci sprzedaży detalicznej paliw oraz sprzedaży hurtowej tych produktów.

Wniosek wpłynął 16 lutego, sprawa jest w toku.

"Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy pod firmą Circle K Polska z siedzibą w Warszawie tj. nieruchomości zabudowanych stacjami paliw" - czytamy w komunikacie.

Podstawową działalnością operacyjną Circle K Polska jest prowadzenie sieci sprzedaży detalicznej paliw oraz sprzedaży hurtowej tych produktów. Circle K Polska jest częścią międzynarodowej grupy Alimentation Couche-Tard działającej w obszarze handlu detalicznego w formacie convenience w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecne jest na polskim rynku od 1992 r. i na koniec 2022 r. liczyła 393 stacje. Od 2012 r. właścicielem spółki jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard, jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2022 r. liczyła 401 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.