Sędzia Tomasz Szymański został trzecim rzecznikiem dyscyplinarnym "ad hoc". Od kilku tygodni funkcje te pełnią sędziowie Grzegorz Kasicki i Włodzimierz Brazewicz.

Z komunikatu opublikowanego w czwartek przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że sędzia Tomasz Szymański został trzecim rzecznikiem dyscyplinarnym "ad hoc" powołanym w ostatnich tygodniach przez resort.

Sędzia Szymański ma się zająć sprawami ewentualnych przewinień dyscyplinarnych dotyczących sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek. Chodzi m.in. o "stan bezpodstawnego przeniesienia (...) doświadczonych sędzi, co naruszało orzeczenia sądów krajowych, jak i środek tymczasowy orzeczony przez ETPC" - informował wcześniej resort.

Jak przekazało ministerstwo, Tomasz Szymański jest sędzią o ponad trzydziestoletnim stażu orzeczniczym, specjalizującym się w sprawach karnych, orzekającym od 2014 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Nie jest członkiem żadnego ze stowarzyszeń sędziowskich. W latach 2016-2023 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Wcześniej resort sprawiedliwości informował o wyznaczeniu na stanowiska sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych - tzw. rzeczników "ad hoc" - sędziego Grzegorza Kasickiego oraz sędziego Włodzimierza Brazewicza. Pierwszy z tych sędziów ma zająć się sprawą sędziów i asesorów Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia, którzy wszczęli i prowadzili postępowanie wykonawcze w sprawach skazanych 20 grudnia na kary 2 lat więzienia b. szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zgodnie z regulacją z Prawa o ustroju sądów powszechnych "Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego". "Z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie" - wyjaśniło w poniedziałek MS.

Zdaniem resortu, sędziowie powołani jako rzecznicy "ad hoc" dają gwarancję "bezstronnego, niezależnego i profesjonalnego poprowadzenia spraw, z uwzględnieniem standardów wynikających z orzeczeń trybunałów międzynarodowych i sądów polskich".