Minister kultury dostał od Sejmu mandat, aby przeprowadzić zmiany w TVP. Można dyskutować nad środkami, ale nie nad celem - mówi Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu, w latach 2007–2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaczęło się od apelu w postaci uchwały sejmowej, która z jednej strony była fotografią stanu mediów publicznych, z drugiej wezwaniem, aby zdefiniowany stan patologii zakończyć. Chodzi o czas, w którym media publiczne nie były de facto publiczne. Było w nich za dużo wrogości, nienawiści, wykluczenia, politykierstwa, schlebiania niskim gustom, a za mało prawdziwych i rzetelnych informacji. Czasami pojawiały się nawet elementy szczucia, obrażania, dezawuowania, ośmieszania z rozmaitymi formami gróźb wobec wszystkich tych, którzy nie podzielali pogladów ówczesnej władzy. To należało zakończyć. Sposób wprowadzania ładu w mediach publicznych być może nie jest dla wszystkich jasny i transparentny, ale należy pamiętać, że przez wiele lat tak zdewastowano środowisko prawne, cały kontekst czy też środowisko formalnoprawne mediów publicznych, że wybrnięcie z tego stanu rzeczy nie należy do zadań łatwych.

W ostatnią środę o godz. 11.18 widzom TVP Info nagle wyłączono program. Po chwili na głównych antenach TVP rozpoczęła się emisja zapętlonej czołówki, a później reklam i seriali. Przez kilka godzin główna stacja informacyjna w kraju emitowała program o delfinach. Gdy podczas emisji „Agrobiznesu” jeden z prowadzących zaczął mówić o sytuacji w TVP, momentalnie zdjęto go z anteny. Zapowiadaliście zmiany w mediach, ale czy naprawdę tak to musiało wyglądać?

Oczywiście, że nie. Niestety obrona partyjnego węzła propagandy stała się dla części środowiska Prawa i Sprawiedliwości zadaniem kluczowym. Podjęto aktywności klasyczne dla zwykłego sabotażu.

Jest dokładnie odwrotnie. Decyzja, którą podjął minister Sienkiewicz, jest zgodna z tamtym wyrokiem. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że zignorowano kompetencje KRRiT w zakresie powoływania władz mediów publicznych, a tym samym akt przekazania tych kompetencji Radzie Mediów Narodowych był niewłaściwy, sprzeczny z konstytucją i polską racją stanu. W związku z tym minister kultury nie dysponował de facto narzędziami, aby przywrócić ład w mediach publicznych drogą kiedyś naturalną. Cały system prawny został zaburzony. Decyzja o wprowadzeniu zmian we władzach spółek została więc podjęta na podstawie uproszczonych formuł prawnych. Najważniejszym celem było przywrócenie ładu. Jestem jednak przekonany, że w 2024 r. zajmiemy się tymi problemami bardziej kompleksowo. Napiszemy nową ustawę medialną, która przy okazji będzie uwzględniała nowe wyzwana cywilizacyjne i technologiczne stojące przed mediami publicznymi.

Minister Sienkiewicz bez wątpienia miał mandat Sejmu, aby takie działania podjąć. Wybrane środki mogą być w środowisku prawnym dyskutowane, ale zdecydowanie nie cel, który Sejm postawił całemu rządowi.

Minister został zobligowany do tego, aby przywrócić ład w mediach i zakończyć okres, który był absolutnie nieakceptowalny. I tego dokonał. Dobrane środki prawne były adekwatne do stanu patologii, społecznych oczekiwań i istniejących zagrożeń pogłębienia zastanego stanu rzeczy.

To oczywiste. Nie można uchwały mylić z ustawą. Wyrażona opinia w postaci uchwały nie tworzy też nowych źródeł prawa. Niemniej jednak określenie i zdefiniowanie sytuacji, ważnej z punktu widzenia interesów państwa, nie może zostać zlekceważone. Powinno być źródłem określonej aktywności – i tak się stało.

Minister nie zlekceważył ani opinii, ani zawartej w niej oceny, ani oczekiwań społecznych. Można toczyć spór o użyte narzędzia, ale już zdecydowanie nie jeżeli chodzi o uzyskanie postulowanego efektu. To trwanie w stanie niewątpliwej patologii mogło być źródłem poważnych zarzutów.

Nigdy nie uważałem i nie uważam, że taka zasada ma prawo funkcjonować. Ale jeszcze raz podkreślę, że stan mediów publicznych sam określał konieczność działań szybkich, zdecydowanych, z użyciem dostępnych, ale niestety bardzo ograniczonych narzędzi prawnych.

Nie. Malkontenci będą wskazywać inne możliwe ścieżki, włącznie z aktywnością prezydenta RP. Niestety obowiązkiem rządu jest działanie adekwatne, a w stanie poważnych zagrożeń i patologii także zdecydowane i bez zbędnej zwłoki. Warto też przypomnieć, że prezydent miał okazję do krytyki podejmowanych przez ostatnie osiem lat działań. Niestety ze swoich prerogatyw nie skorzystał, a nawet miał swój udział w tworzeniu bytów pozakonstytucyjnych. Dziś oczywiście czekają nas kolejne wyzwania, bo decyzje ministra nie kończą niezbędnych aktywności w tym zakresie.

Potrzebna jest ustawa kompleksowa, ale także incydentalna, likwidująca Radę Mediów Narodowych.

Wydaje mi się, że prezydent w tej materii powinien uwzględnić wcześniej wspomniane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci wielokrotnie podkreślali, że Rada Mediów Narodowych jest organem pozakonstytucyjnym. Dlatego wierzymy, że prezydent podpisałby taką ustawę.

Jeśli nie RMN, to co? Uprawnienia do powoływania i odwoływania władz spółek medialnych wrócą do KRRiT?