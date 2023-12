W środę 13 grudnia 2023 r. w godzinach wieczornych minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się w Lublinie z przedstawicielami protestującej na granicy polsko-ukraińskiej branży transportowej. Celem spotkania było zapoznanie się z postulatami protestujących, przed cyklem rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej w ramach Komitetu Wspólnego oraz ze stroną ukraińską.

— Przyjechałem tu w pierwszych godzinach mojej pracy jako ministra. Jestem wdzięczny osobom, które przybyły do Lublina na to spotkanie, mogliśmy się dzięki temu spotkać w połowie drogi. Uzyskałem od protestujących wiele informacji, to była rzeczowa, pełna konkretów rozmowa. Ten obszar funkcjonowania polskiej gospodarki, przewoźnicy, byli w moim odczuciu zaniedbywani, pomijani. Ich argumenty nie były wysłuchiwane — powiedział minister Dariusz Klimczak.

— Dajemy duży mandat zaufania panu ministrowi, w naszej opinii rozmowy były konstruktywne, widzimy zrozumienie dla naszych postulatów. Mamy nadzieję, że w końcu będziemy mieć ambasadora naszych spraw, naszego reprezentanta — powiedział Rafał Mekler, jeden z protestujących.