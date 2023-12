Dziś i jutro Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie X kadencji. Obrady Sejmu śledzi już na sejmowym kanale na YouTube prawie 400 tys. subskrybentów. To nowy hit kanału YouTube!

Kiedy posiedzenia Sejmu będą kontynuowane?

Marszałek Sejmu zapowiedział wznowienia sejmowych prac już w środę. W dniach 6 i 7 grudnia 2023 r. planowane jest konturowanie pierwszego posiedzenie X kadencji Sejmu RP. Środowy początek obrad przewidziano na godzinę 9:00 rano. Podczas wczorajszej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przedstawił plan prac sejmowych. Dzisiejsze posiedzenie o Sejm m.in. odbierze ślubowanie od wybranej w zeszłym tygodniu członkini Państwowej Komisji ds. Pedofilii Karoliny Bućko.

– Później będzie wywołująca wiele emocji ustawa o mrożeniu cen energii, zajmiemy się też ustawą o górnictwie. To też jedna z tych pilnych ustaw, które zostały nam w spadku po niedziałającym Sejmie w ostatnich miesiącach ostatniej kadencji. Musimy szybko ją przeprocesować, uchwalić, żeby górnictwo mogło normalnie, spokojnie funkcjonować od 1 stycznia. Chodzi tutaj o odroczenie płatności, różnego rodzaju danin. Trzeba taką ustawę szybko uchwalić. W kolejnym dniu, w czwartek, zajmiemy się, mam nadzieję, że Komisja Ustawodawcza przedstawi nam takie sprawozdanie, sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej w sprawie jednej z komisji śledczych, Komisji ds. zbadania "wyborów kopertowych” – zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Z Wiejskiej na żywo: To nowy hit YouTube!

Obrady X kadencji Sejmu stały się hitem kanału YouTube i na żywo ogląda je nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Transmisje są już widoczne na karcie “Na czasie” i to na górnych pozycjach. Pierwsze posiedzenie Sejmu z 13 listopada ma już blisko 940 tysięcy wyświetleń, a liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube w ciągu zaledwie dwóch tygodni ogromnie wzrosła i aktualnie wynosi ponad 398 tys. osób. Senackie obrady nie są już tak popularne, jednak oficjalny kanał Senatu na YouTube także odnotował zwyżki i może się pochwalić ponad 6 tys. subskrybentów.

Marszałek zadowolony: Fajnie, że tak jest

Popularność sejmowych posiedzeń cieszy nowego marszałka Sejmu.– Przede wszystkim strasznie się cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał. Bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać: ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć –powiedział podczas konferencji prasowej odbywającej się 23 listopada marszałek Sejmu Szymon Hołownia i dodał:– Demokracja wreszcie schodzi pod strzechy, wreszcie wchodzi do naszych telewizorów, komputerów, smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa, ma pokazywać się ludziom, ma pracować na ich oczach. Fajnie, że tak jest.

Gdzie można oglądać posiedzenia Sejmu?

Wszystkie transmisje sejmowych obrad można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Już za chwilę na żywo obrady kolejnego posiedzenia Sejmu.