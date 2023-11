PiS nie złoży ponownie projektu budżetu państwa na 2024 rok i w tej sprawie oddaje inicjatywę przyszłej większości. Zaprzysiężenie rządu Morawieckiego planowane jest na najbliższy poniedziałek. Plan ciągle zakłada wystąpienie do Sejmu o wotum zaufania i wygłoszenie expose.

- Myśmy swój budżet już przedstawili, drugi raz nie ma sensu go składać - mówi nam osoba z otoczenia Morawieckiego. - Wątpię, by premier go złożył bez uzyskania wotum zaufania od Sejmu. Robienie tego byłoby nie fair wobec potencjalnej nowej większości. Budżet może być wniesiony tylko raz po wyborach, wniesienie go przez nas teraz oznaczałoby jedną wielką autopoprawkę w wykonaniu nowej większości - dodaje.

Projekt budżetu na przyszły rząd PiS złożył w poprzednim Sejmie w końcówce września. Jako że mamy już nowy Sejm X kadencji, projekt uległ dyskontynuacji, co oznacza, że plan finansowy państwa należy złożyć ponownie i przeprocedować go w ciągu 4 miesięcy. Tak się jednak nie dzieje, o co pretensje do Mateusza Morawieckiego ma marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Skoro wpłynęła ustawa okołobudżetowa, warto zapytać [premiera - red.], gdzie jest budżet do tej ustawy? Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ dyskontynuacji. A więc zaraz po tym jak został ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze - wskazywał w tym tygodniu Hołownia.

Plan PiS oznacza, że projekt przyszłorocznego budżetu zostanie złożony najwcześniej w połowie grudnia, gdy powstanie rząd KO, Trzeciej Drogi i PSL. W praktyce może to być druga połowa grudnia, bo 14 i 15 grudnia jest unijny szczyt, na który być może Donald Tusk uda się już w roli szefa rządu. Budżet zostanie wniesiony zapewne z autopoprawkami, uwzględniającymi np. podwyżki dla budżetówki i nauczycieli, pytanie też, co koalicja zdecyduje w sprawie utrzymania tarcz osłonowych na energię i żywność czy w sprawie wakacji kredytowych. - Najpierw musimy wejść do resortu finansów i zorientować się jak jest sytaucja w finansach publicznych- mówi polityk KO. W przypadku tarczy energetycznej sprawa wydaje się przesądzona. - Po weekendzie chcieliśmy położyć w Sejmie ustawy, które zabezpieczą ludzi i ich portfele. […] Najbardziej proinflacyjne, ale też trudne dla portfeli byłyby ceny prądu i faktycznie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają […] ten wzrost cen energii elektrycznej o 70 proc. zatrzymać - powiedziała dziś posłanka Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 na antenie TVN24.

Z naszych rozmów wynika także, że do zaprzysiężenia rządu Morawieckiego - który zapewne przetrwa co najwyżej do 11 grudnia, czyli do końca pierwszego konstytucyjnego kroku - ma dojść w najbliższy poniedziałek. Plan wciąż zakłada wniosek o wotum zaufania i wygłoszenie expose przez Morawieckiego. A to oznacza, że PiS chce wykorzystać maksymalny czas, przysługujący mu w ramach pierwszego kroku.

Jak słyszymy, liczba resortów ma odzwierciedlać dzisiejszy układ (17 ministerstw), choć liczba samych ministrów ma być mniejsza, co oznacza, że część z nich miałaby w nadzorze więcej niż jeden resort (tzw. unia personalna). Ma być także sporo nowych twarzy. Przykładowo Business Insider Polska podaje, że szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych nie zostanie ponownie Jacek Sasin, lecz dyrektor generalna resortu Marzena Małek.

- Nie chodzi wyłącznie o uzyskanie wotum zaufania, to także próba zaczynu dla gabinetu opozycyjnego, pokazania innego wizerunku, że reagujemy na doniesienia dotyczące oceny pracy niektórych osób - wskazuje osoba z otoczenia szefa rządu. Dementuje też doniesienia medialne, według których politycy PiS odmówili Morawieckiemu wejścia do jego gabinetu. A co jeśli chodzi np. o ziobrystów? Tu odpowiedź jest bardziej tajemnicza. - Tam też nikt nie odmówił. Ale czy miał szansę odmówić, to inna sprawa - ucina rozmówca DGP.

Na dziś i jutro Mateusz Morawiecki zaprosił ugrupowania opozycyjne na konsultacje w sprawie utworzenia “Koalicji Polskich Spraw”. Z wcześniejszych zapowiedzi samych zainteresowanych wynikało, że nikt do Kancelarii Premiera się w tej sprawie nie wybiera.