Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mającą wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Nowela, nazywana "ustawą Kamilka", przewiduje m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy, wdrożenie standardów ochrony dzieci i wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

W najbliższym roku, dwóch przybędzie ok. 500 nowych żłobków – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, który jest w województwie zachodniopomorskim i wizytował żłobek w miejscowości Łobez.

"W ramach programu Maluch Plus pojawił się w Łobzie pierwszy żłobek publiczny, państwowo-samorządowy. (…) Ważne, by kontynuować nasz program, kontynuować nasze dzieło" – powiedział premier.

Nowych żłobków, jak kontynuował, przybywa. "W najbliższym roku, dwóch będzie to kolejne ok. 500 żłobków" – podał szef rządu.

"Program dotyczy miejsc w żłobkach, ale samo stworzenie miejsc, czyli remonty budynków, adaptacja, budowa nowych, to jedno. Drugie to personel, który potem dba o nasze pociechy. (…) Tu w Łobzie maluchy są w znakomitych rękach, bardzo się z tego cieszę" – mówił szef rządu.

Zaznaczył, że program Maluch Plus jest częścią większej całości. Wskazał w tym kontekście m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

"Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest dodatkowo wzmocniony p program 500 plus, wkrótce 800 plus. Jest logiczny ciąg wsparcia rodziny z dziećmi" – stwierdził.

"Chcemy to utrzymywać, chcemy to rozwijać. (…) To nasze zobowiązanie" – oświadczył premier.

Dzieci, jak akcentował, to przyszłość narodu. "Wszystkie inwestycje, które czynimy, są inwestycjami w przyszłość Polski" – powiedział.

Program Maluch Plus wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

autor: Rafał Białkowski, Małgorzata Miszczuk

