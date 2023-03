Orlen Unipetrol uruchomił stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, na stacji Orlen Benzina w Pradze - Barrandov, podał PKN Orlen. Jeszcze w tym roku koncern zapowiada uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach. Kolejne, w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie, mają zostać oddane do użytku do połowy 2025 r.

"Zgodnie z zapowiedziami zwiększamy dostępność i ofertę paliw dla naszych klientów. Pierwsza stacja wodorowa Grupy Orlen w Czechach już działa. Dołącza ona do stacji uruchomionej w ubiegłym roku w Krakowie. Budowa infrastruktury wodorowej w Europie Centralnej umożliwi nam osiągnięcie pozycji lidera wdrażania gospodarki wodorowej opartej na zeroemisyjnym transporcie. Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji, które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Orlen Benzina

Stacja paliw Orlen Benzina w praskiej dzielnicy Barrandov jest w pełni bezobsługowa. Kierowcy mogą korzystać z dwóch dyspenserów (ze specjalnie wyprofilowanymi noskami): o ciśnieniu 700 barów dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów.

Do 2030 roku Orlen Unipetrol planuje udostępnić 28 stacji tankowania wodoru w Czechach oraz dwa terminale dystrybucji wodoru dla transportu kolejowego w Litvínovie i Neratovicach, podkreślono.

Stacje tankowania wodorem

Obecnie w Europie funkcjonują 163 stacje tankowania wodorem, a w realizacji znajduje się 46 kolejnych punktów (wg. H2.live). Organizacja ACEA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów - rekomenduje, by już w 2025 roku w Europie funkcjonowało co najmniej 300 takich stacji, a w 2030 - nie mniej niż 1000.

PKN Orlen

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

