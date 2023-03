Ministerstwo Pracy nie zgadza się na to, by dokumentacja pracy zdalnej była przechowywana poza aktami osobowymi. Efekt może być kuriozalny. Większość firm będzie drukować e-maile i SMS-y z uzgodnieniem pracy zdalnej, poświadczać zgodność i wkładać do teczek.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej czeka już na publikację w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ona m.in., że nowa dokumentacja pracy zdalnej będzie przechowywana w aktach osobowych pracowników. Co do tego rozwiązania są jednak zastrzeżenia.