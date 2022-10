Szczególnie chcę dzisiaj zwrócić się do naszych ludzi na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy-powiedział Wołodymyr Zełenski- okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii. Tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku. Unikajcie tego jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium. Jeśli nie możecie tego zrobić i znajdziecie się w rosyjskich strukturach wojskowych, spróbujcie przy pierwszej okazji złożyć broń i przejść na pozycje ukraińskie.

Reklama

A co najważniejsze, chrońcie swoje życie. I pamiętajcie, aby pomóc innym naszym bliskim. Naszym wspólnym zadaniem jest wytrwanie. Musimy stawić czoła tym odmieńcom…

Rosja przez pół roku unikała nawet słowa „wojna”, karała za jego użycie swój naród procesami karnymi, a teraz sama ogłasza stan wojenny na okupowanym terytorium. Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy! Dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszej obronie!

Reklama

I chciałbym osobno podziękować za to, że to właśnie Ukraińcy zostali laureatami specjalnego wyróżnienia Parlamentu Europejskiego – Nagrody im. Sacharowa. Nagroda ta przyznawana jest corocznie tym, którzy wnieśli największy wkład w obronę demokracji, praw człowieka i wartości europejskich. To naprawdę ważne, że Ukrainki i Ukraińcy- miliony naszych rodaków, którzy tak dzielnie bronią wolności, są w tym roku nagrodzeni w Europie, powiedział prezydent Ukrainy. (PAP)