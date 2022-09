Zadaliśmy pytanie w tej sprawie w kontekście projektu ustawy, jaki PiS złożył w Sejmie. Przewiduje on wydłużenie kadencji samorządów do wiosny 2024 r. - w takim przypadku wybory odbyłyby się w kwietniu, przed elekcją do europarlamentu. Jak pokazuje badanie, pomysł PiS popiera 21 proc. ankietowanych, 11 proc. uważa, że powinna zostać skrócona kadencja Sejmu, a nie samorządów.