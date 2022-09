Jak podano we wtorkowym podsumowaniu badania, 52,8 proc. ankietowanych Ukraińców już uczy się języka polskiego, 35 proc. deklaruje, że zamierza wkrótce zacząć naukę, a tylko 12,2 proc. zadeklarowało, że język ojczysty im wystarczy.

"Można z tego wywnioskować, że zdecydowana większość respondentów – 88 proc. zostanie w Polsce przez kolejne pół roku" – wskazał dyrektor generalny Gremi Personal Tomasz Bogdevic, cytowany w opracowaniu. Jak dodał, Ukraińcy "będą szukać lepiej płatnej pracy w swoich zawodach, takich, jakie wykonywali w Ukrainie. I skoro zostaną dłużej, będą musieli – czy chcą czy nie – nauczyć się porozumiewać w sytuacjach takich jak zapisanie dziecka do placówki edukacyjnej, wynajem mieszkania czy wizyta w szpitalu".

Według opublikowanego w ubiegłym tygodniu badania Gremi Personal tylko co piąty obywatel Ukrainy zmuszony do wyjazdu do Polski z powodu wojny chce wrócić do domu przed zimą.

"Dla nas jako firmy pośrednictwa pracy znaczy to, że będą pracowali dłużej na polskim rynku pracy. Zwykle zatrudniliśmy do pracy w Polsce przyjeżdżających Ukraińców na sześciomiesięczne kontrakty. Teraz chcą, żeby te kontrakty były dłuższe - co najmniej na dziewięć miesięcy. Zapewnia im to, i ich rodzinom, większe poczucie bezpieczeństwa" – oceniła dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal Anna Dzhobolda, cytowana w informacji.

Jak dodano we wtorkowym opracowaniu, analitycy przewidują, że przed zimą do Polski trafi kolejna fala uchodźców z Ukrainy. W sezonie zimowym można się liczyć z przyjazdem od 200 tys. do 500 tys. osób - wskazano.

Obecnie legalnie w Polsce pracuje około 729 tys. obywateli Ukrainy (dane ZUS z 30 czerwca br.) w porównaniu do ponad 627 tys. pod koniec ub.r. (dane z 31 grudnia 2021 r.). 450 tys. Ukraińców legalnie rozpoczęło pracę po przybyciu do Polski jako uchodźca wojenny po 24 lutego br. - podano.

Ankieta dotycząca nauki języka polskiego wśród ukraińskich uchodźców została przeprowadzona pod koniec sierpnia br. przez Centrum Analityczne Gremi Personal. W badaniu wzięło udział 1440 osób. (PAP)

