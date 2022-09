Ceny gazu dla przedsiębiorców biją rekordy. W ostatni weekend stały się nawet tematem debaty politycznej na najwyższych szczeblach. Szef PO Donald Tusk podkreślał podczas podróży po Polsce, że otrzymuje sygnały od przedsiębiorców, np. z branży hutniczej, włókienniczej czy ceramicznej o wzrostach cen gazu. Przekonywał, że PGNiG proponuje przedsiębiorcom ceny za gaz 2,5–3 razy wyższe niż w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Portugalii. – Ta pętla się zaciska tak, że w styczniu, w lutym 2023 r. będą padały najlepsze polskie zakłady – grzmiał. I apelował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: – Chłopie, jak już tak jeździsz, to powiedz, co zrobisz, by uratować przed upadkiem setki polskich firm