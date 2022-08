Liczba pracowników ZUS zaangażowanych w podziemną działalność w Warszawie była znacząca. Spośród ok. 700 osób zatrudnionych w centrali przed wojną tylko w konspiracji wojskowej uczestniczyło ok. 60. „Obok posiadających wyszkolenie wojskowe należeli do oddziału pracownicy nie mający żadnego przygotowania bojowego. Podlegali oni szkoleniu teoretycznemu i praktycznemu” - można przeczytać we wspomnieniach. Oprócz tego działały grupy sanitarne.