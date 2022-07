Premier w poniedziałek po południu spotkał się w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji. Jak informowała KPRM na Twitterze, tematem rozmowy była sytuacja na Białorusi, wsparcie władz białoruskich udzielane Rosji w konflikcie z Ukrainą, działalność białoruskiej opozycji demokratycznej i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Na późniejszym briefingu prasowym rzecznik rządu wskazywał, że opozycja białoruska odgrywa w ostatnim czasie dużą rolę, jeśli chodzi o ruchy antywojenne.

"Jak wiemy, liderzy białoruskiej opozycji od samego początku podkreślają, że obszar wschodni powinien być obszarem pokoju, w związku z tym te działania opozycji białoruskiej w tej chwili mają również bardzo istotne znaczenie, bo powodują, że na Białorusi jednak wśród obywateli jest przekonanie o tym, że nie należy przystępować do działań wojennych" - powiedział rzecznik rządu.

"Pomimo tego, że Alaksandr Łukaszenka, jak wiemy, niestety daje pole do bezpośrednich działań z terytorium Białorusi, to i tak, mimo wszystko, opór wśród obywateli białoruskich w tym zakresie jest duży. Liczymy na to, że tak pozostanie, a że w przyszłości również być może będzie to zarzewiem do tego, by dokonać dalszych trwałych zmian demokratycznych na terenie Białorusi" - zaznaczył Müller.

Rzecznik rządu relacjonował, że rozmowa dotyczyła również ostatnich wydarzeń na Ukrainie. "Ze strony liderów białoruskiej opozycji jest pełne wsparcie dla władz ukraińskich, które w tej chwili dzielnie bronią się przed rosyjską inwazją" - zaznaczył.

Wyraził również nadzieję, że białoruska opozycja będzie podejmowała właściwe działania na terenie Białorusi, tak, by obywatele Białorusi również mieli coraz większą świadomość działań strony rosyjskiej. "To budowanie świadomości obywateli w krajach takich jak Białoruś, gdzie nie ma wolnych mediów, jest utrudnione, dlatego rolą białoruskiej opozycji jest to, aby też uświadamiać Białorusinów co do rzeczywistych i prawdziwych intencji ze strony Rosji i podejmowanych działań na terenie Ukrainy" - powiedział Müller.(PAP)

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Piotr Śmiłowicz

