W danych uderza duży udział młodych ludzi nie tylko w strukturze uchodźców, bo to było jasne, że w dużej części przyjechały do nas matki z dziećmi. Ale młodzi Ukraińcy w wieku do 18. roku życia, których w systemie PESEL jest ponad 519 tys., to już 7 proc. ogółu młodych ludzi w Polsce. 50 tys. dzieci ma do dwóch lat, a ponad 100 tys. jest w wieku przedszkolnym. Dla polskiego systemu edukacji, zdaniem wiceprezesa PFR Bartosza Marczuka, który monitoruje dane z PESEL, nie powinno być większych problemów, jeśli chodzi o żłobki i przedszkola. Natomiast 360 tys. dzieci w wieku szkolnym może być wyzwaniem dla systemu edukacji. Jak wynika ze statystyk szkolnych, obecnie z tej liczby niemal 200 tys. jest w naszych szkołach. Zdaniem prof. Kaczmarczyka pozostali mogą uczestniczyć w nauce zdalnej w Ukrainie lub rodzice czekają z zapisaniem ich do szkół na początek nowego roku. - Ważne jest ich płynne włączenie nie tylko do szkół podstawowych, lecz także średnich, a osób w wieku 15-18 lat jest ponad 100 tys. - podkreśla Paweł Kaczmarczyk. To pomoże matkom w szukaniu pracy. - Struktura jest dobra dla rynku pracy. 90 proc. dorosłych uchodźców to osoby w wieku produkcyjnym - podkreśla Bartosz Marczuk. Obecnie spośród 503 tys. Ukraińców w wieku produkcyjnym mających PESEL pracę znalazło 145 tys., a faktycznie może nawet 200 tys. (łącznie z pracą na czarno).